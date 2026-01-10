苗栗騎士閃避「越線休旅車」 撞上倒退貨車傷重不治

苗栗縣後龍鎮勝利路9日下午發生死亡車禍，64歲朱姓騎士疑閃避跨越雙黃線休旅車，撞上倒退小貨車，送醫後不治。（圖／翻攝畫面）

苗栗縣後龍鎮勝利路9日下午1時30分發生死亡車禍。64歲朱姓男子騎車行經該路段時，撞上58歲陳姓男子駕駛的小貨車，當場重摔在地失去意識，救護人員到場施予心肺復甦術雖一度恢復呼吸，但送醫後仍於當日深夜不治。

警方表示，朱姓男子當時騎乘機車由西往東行駛，行經勝利路188號附近時，疑為閃避一輛跨越雙黃線、切入對向車道的休旅車，車身偏移後撞上正從路旁倒退至車道的小貨車，當場重摔倒地，失去意識。

救護人員到場時，發現朱男臉部多處嚴重創傷，生命跡象不穩，現場立即實施心肺復甦術，並於短暫恢復自主呼吸後送醫搶救，惟因傷勢過重，於深夜仍宣告不治。

警方調查，58歲陳姓小貨車稱當時正準備由路旁倒退至車道，並表示曾先行禮讓後方來車通過，隨後即發生碰撞。陳男酒測值為0，朱男是否涉及其他因素，仍待進一步鑑驗。全案已報請苗栗地檢署相驗，釐清詳細肇事原因及責任歸屬。

