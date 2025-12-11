苗栗驚傳疑似一氧化碳中毒 5大學生送醫

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市今天(11日)凌晨發生疑似一氧化碳中毒事件，造成同租一層3房的5名大學生送醫，其中3人一度昏迷，所幸經高壓氧治療後，5人都順利恢復，持續追蹤觀察。

這起事件發生於今天凌晨4點許，5名大學生在租屋處，其中1名男學生的房間沒有對外開窗，被室友發現昏倒在內；另外4名學生中，2人也因短暫頭暈而昏倒，2人則感頭暈，趕緊通報119救護。5名學生被送往大千綜合醫院，急診診斷為一氧化碳中毒，經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。

大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師表示，5名大學生合租一層樓同住，其中2人的房間因較靠近瓦斯熱水器的位置，都先出現頭暈及短暫昏倒的現象，後意識到可能為一氧化碳中毒，因此趕快通知其他同住室友，並發現其中一位學生昏倒在房間中，便立刻連絡救護車送到醫院急診救治。

蔡建宗表示，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，且比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。

學生在求學外租屋常見，蔡建宗也特別提醒，承租房子時一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。為避免發生一氧化碳中毒的意外，切記熱水器不適合放在加蓋的陽台或室內，且避免在陽台加裝門窗及晾曬大量衣物；若是安裝室內型熱水器，必須裝設排氣管；使用熱水器時須注意室內空氣流通無虞，不因天冷或下雨就關閉窗戶。此次事件其中一位學生的房間無對外開窗，讓空氣無法流通，也是非常危險的情況。

