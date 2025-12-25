苗栗驚傳隨機砍人 男毒蟲持「長柄鐮刀」揮舞害婦挫傷

【緯來新聞網】苗栗今日傍晚出現隨機攻擊事件，一名30歲的何姓男子疑似吸毒後持長柄鐮刀在市區源林街揮舞，導致1名婦人左側腰部遭到刀背擊中而受傷，所幸傷勢為挫傷。該男子隨後進入一間便利商店內揮刀恐嚇店員，警方迅速到場將其逮捕，整起案件正依傷害及恐嚇等罪名偵辦中。

男毒蟲持「長柄鐮刀」揮舞害婦挫傷。（圖／翻攝畫面）

警方指出，25日下午5時許接獲民眾通報後，立即調派警力趕赴市區為公路上的便利商店。到場時，何男疑似精神狀態異常、眼神空洞，警方以優勢警力壓制其行為，並帶回派出所調查。因他當時無法清楚表達，警方也通報心理健康中心派社工協助處理。晚間9時許，何男情況較穩定，警方將對其進行毒品尿液檢測。



初步了解，何男當時在源林街沿途揮舞鐮刀，有路人閃避不及遭擊傷。他還曾試圖攻擊一輛停等紅燈的轎車後車廂，但失手跌倒。起身後，他步行至路旁便利商店，持刀對櫃檯人員做出攻擊姿勢，所幸店員成功閃避並未受傷。警方隨後進入店內將其制伏，目前正調查其犯案原因與動機。

目擊民眾描述，當時誤以為是交通事故，結果發現該男子起身後揮舞鐮刀，沿街行走並朝便利商店方向前進。他嚇得躲進附近醫院，而其他路人也紛紛逃離現場。



該名民眾補充，看到男子一度砍向一輛等紅燈車輛的後廂，因號誌轉綠他來不及得逞並跌倒，之後進入商店內。約數分鐘後，3輛警車趕抵現場，員警迅速進入店內將其逮捕，全案依傷害及恐嚇等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，已聲請羈押獲准，以防止重複犯案。





