苗栗驚傳隨機砍人！警趕赴現場「頭中2刀」 同袍開槍「累計3傷送醫搶救」

苗栗驚傳隨機砍人，警趕赴現場「頭中2刀」，累計3傷送醫搶救。（示意圖，取自photo AC免費圖庫）

驚！苗栗南苗市場今（4）日清晨發生隨機攻擊事件，據了解，1名男子不明原因持刀在市場內亂晃，還揚言要殺人，2名員警趕到現場後，該名男子還拿刀砍員警頭部2刀，警方隨後開2槍，一槍擊中嫌犯胸口，另一槍則是誤傷了見義勇為的民眾，均緊急送醫搶救，至於詳細案發經過，仍待釐清。

苗栗清晨隨機砍人！

南苗市場今天清晨7驚傳隨機砍人事件，據了解，是一名41鐘姓男子拿刀在市場內閒晃，還揚言要「殺死人」，警方到場時，該名男子更持刀揮砍其中一名員警，使該員警頭部中了2刀，民眾也趕緊上前壓制嫌犯。

廣告 廣告

其中一名員警見狀立刻開了2槍，其中1槍打到鍾男胸口，另1槍則在混亂中打到民眾手掌，目前3人均送往醫院治療，至於詳細事發原因，仍待警方調閱監視器釐清中。

砍人事件頻傳？

近期隨機傷人事件頻傳，2025年台北發生無差別攻擊事件，含凶手在內共4死11傷。另外，台南鬧區昨晚1名男子也在馬路上攻擊路人，造成1男1女受傷，其中，受傷男子還負傷到出所前仍遭追砍。

更多鏡週刊報導

把握好天氣！今各地多雲到晴「這時候」強烈冷氣團再襲 「西望洋」颱風恐將生成

女兒疑被霸凌重傷住院 網紅醫曝「校方竟要被害者道歉」：高度不解、震驚

分析「國共智庫論壇4結論」 沈伯洋喊：面對惡法不僅要看穿「更要守住」