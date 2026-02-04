苗栗驚悚砍案！ 警頭中刀 開2槍阻「男胸中彈不治」

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗發生襲警案！41歲鍾姓男子，上午7點多持利器到苗栗市的南苗市場，跟攤商借手機說要找人討錢，2名員警接獲報案到場，先喝斥男子放下利器，接著朝男子噴辣椒水，沒想到男子被激怒，持利器朝員警頭部攻擊，造成一名警員頭部10公分撕裂傷，另一名員警見狀立刻開2槍反擊，其中一槍擊中男子胸口，另一槍擊中一名見義勇為的民眾左手掌，幸好民眾和員警送醫後都沒有生命危險，但男子急救無效。警方調查，男子是苗栗衛生局列管人口，2018年就曾經襲警、揮利器砍人，有殺人未遂、傷害等前科。

廣告 廣告

員警說：「刀放著把刀放下。」男子站在市場攤商內徘迴，手中拿著利器，2名員警在現場不敢大意，大聲喝斥要男子把利器放下，但沒想到員警才一轉身，男子已經拿著利器衝出來要揮砍警察，其中一名警員被推倒，頭部遭揮砍造成2處刀傷，在男子動手攻擊後，2聲槍響出現了。

熱心民眾羅先生說：「啊你打到我的手了。」這是另一名員警開的槍，因為情況緊急，其中一發子彈打到熱心民眾的左手掌，另一槍擊中鍾姓男子的胸口，接著2、3名熱心民眾圍上去，把鍾姓男子壓制在地上。

這段畫面就是來自頭部被砍傷的警員，當時身上配戴的密錄器，苗栗市南苗市場今(4)日上午7點多，發生嚴重持利器襲警案，41歲鐘姓男子闖進市場內，要跟民眾借手機討錢不成，在市場徘迴。

2名員警獲報到場，先要求他把利器放下但對方堅持喊利器不能放，這時員警先對他噴辣椒水，雙方一度在市場內僵持，過程中男子往前衝員警往後退拉開距離，其中31歲朱姓警員疑似不慎跌倒，男子持利器藉機朝他攻擊，造成朱姓警員頭部出現撕裂傷。

目擊者黃先生說：「要跟我老婆來借手機，說他手機沒電了，我老婆手機不借他，他刀子就拿在手上了，就蹲在我那個攤位，他說找人要討錢，從這邊跑過去，警察看到退後退後，結果跌倒，跌倒他就拿利器殺警察。」

員警開槍反擊，鍾姓男子胸口中彈送醫搶救後不治，朱姓警員左額頭、頭頂部分別有7跟10公分撕裂傷，局部顱骨有骨裂在加護病房觀察，熱心民眾羅先生則是左手有槍傷，經過治療沒有生命危險。

根據了解，鍾姓男子家住在後龍，曾在後龍市場擺攤賣青菜，但他是苗栗縣衛生局的列管人口，平時定期訪視，前陣子才結束醫院的健保療程由家人領回出院，但這並不是鍾姓男子第一次攻擊警察，曾在2018年動手襲警，同年也在醫院停車場揮舞利器砍傷病人，並拿酒瓶攻擊家人，涉犯殺人未遂及傷害前科，在當地人眼中是個頭痛人物。

這次的案發地南苗市場，距離後龍開車要20分鐘，怎麼會來到這裡犯案襲警，詳細案情檢警持續釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

市場攻擊案！ 砍警嫌有前科、住後龍 攤商還原經過

苗栗頭份談判爆槍響！ 轎車遭攔截開槍 2人腳中彈送醫

台北夜市傳黑道介入恐嚇攤商 強索保護費

