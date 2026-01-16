苗栗驚悚車禍！吊車失控衝撞11車 外送員捲車底受困

吊臂車撞擊路邊車。（圖／東森新聞）





苗栗縣公館鄉台6線今（16）日中午發生一起大型吊臂車追撞事故。一輛由新竹南下、準備進入苗栗的大型吊臂車，行經五谷陸橋口時疑似發生煞車異常，車輛突然失控偏離車道，接連撞上路邊共11輛汽、機車，現場一度相當混亂，其中一名外送員更被壓在車底，所幸經警消搶救後並無生命危險。

警方表示，今日中午12時30分許接獲通報，台6線五谷陸橋口發生嚴重交通事故，立即派員到場處理並實施交通疏導。初步了解，53歲徐姓男子駕駛大型吊臂車，沿台6線西往東直行時，不明原因偏離車道，先後撞上停放在路邊的4輛小客車、7輛普通重型機車，並波及一名行人。

外送員卡車底 警消急救人

遭撞的24歲劉姓男子為外送員，事故發生時受困在吊臂車底，警消人員動用器材協助脫困，所幸僅多處擦挫傷，意識清楚，並無生命危險。警方也對徐姓駕駛實施酒測，結果並未發現酒駕情形。

外送員受困車底。（圖／東森新聞）

吊臂車撞擊路邊車。（圖／東森新聞）

據了解，該吊臂車當時是從新竹一路行駛至苗栗，不排除因長時間行駛導致煞車過熱、制動效果降低，進而釀成事故，實際肇事原因仍待後續專業鑑定釐清。苗栗分局也呼籲，大型車輛駕駛行前務必檢查煞車與相關機件狀況，行駛途中若發現異常，應立即停車處理，以免發生意外，危及自身與其他用路人安全。

