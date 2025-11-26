苗栗驚悚酒局！67歲翁倒臥家中亡 2街友喝酒起衝突成生死關鍵

67歲翁陳屍家中2街友酒後爆衝突被疑，死亡時間成破案關鍵。（圖 ／翻攝畫面）

苗栗市一樁離奇命案在24日曝光，1名67歲鄭姓老翁被發現倒臥自家客廳陳屍多時，頭部還留有明顯鈍器傷，使整起事件充滿疑點。警方追查後發現，案發22日42歲謝姓與27歲蕭姓2名街友，曾進入鄭男住家一同喝酒，並停留大約1小時3人原是酒友，平時會聚在鄭男家飲酒聊天，但這回聚會卻疑似演變成致命衝突。警方現已將兩名街友依殺人罪嫌聲押禁見。

命案會曝光，是因為鄭男的長照居服員24日前往探視卻無法聯繫，進門後竟看見鄭男已倒地身亡，警方獲報後調閱周邊監視器，發現22日下午有兩名街友進出鄭家，如今2人雖承認曾與鄭男喝酒，但互指對方涉嫌動手，使案情更加複雜。

廣告 廣告

法醫高大成指出，這起案件最關鍵的判斷點在於「死亡時間」，如果鄭男在2名街友仍在現場時死亡，那可能構成殺人罪；但若鄭男是在兩人離開之後才因傷重不治，則可能從殺人罪轉為傷害致死罪，表示可以從現場血液狀態判讀：活人流出的血液含凝血酵素，會在1至2小時內凝固，而死亡後才流出的血不會凝固。現場若能判定血塊生成的時間，就能推估致命行為發生的時點。

外界也對鄭男眼周的瘀青俗稱「熊貓眼」討論不斷，高大成解釋，熊貓眼並不是他殺的唯一指標，包括跌倒、撞擊都可能導致眼周瘀青；同樣地，鄭男額頭的裂傷也不一定是利器造成，碰撞牆面也可能出現相似傷口。真正的死因需依照倒地姿勢、傷口方向與深度綜合判斷。

此外，頸部是否受傷也是關鍵高大成提到，若發現舌骨骨折，遭掐死的可能性就大幅提高，至於死亡時間，法醫仍需透過屍斑顏色分布、胃內容物消化程度等進行更詳細的分析，警方與鑑識人員正持續拼湊當晚的真相，究竟酒局中發生什麼事，仍有待進一步調查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了

祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問

黃志明傳嚴重車禍逝世！享年56歲 圈內好友慟：兩天前才視訊通話