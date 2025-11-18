苗栗驚爆首例「狂犬病鼬獾」，防檢署急籲遵守「二不一要」原則。示意圖，非當事鼬獾。（翻攝自陽明山國家公園管理處）

防檢署今（18）日表示，11月11日路殺社收到苗栗縣通霄鎮民眾寄送之死亡鼬獾，並送交農業部生物多樣性研究所，該所11月13日寄送檢體，該檢體經農業部獸醫研究所11月17日確診為狂犬病陽性。

防檢署指出，這次為苗栗縣通霄鎮首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，無人員遭咬傷情況。據統計國內狂犬病累計案例發生地區為10縣市99鄉鎮，案例仍以野生動物鼬獾為主。防檢署呼籲民眾如發現死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關，切勿自行處理。

防檢署說明，自2013年至2025年11月17日止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有1萬6千餘件，其中陽性案例計有鼬獾1,003例、白鼻心10例、黃喉貂1例、遭鼬獾咬傷後隔離觀察之幼犬1例及錢鼠1例，共計1,016件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。

對於這次通霄鎮鼬獾檢出狂犬病案例，防檢署表示，已請苗栗縣動物保護防疫所加強發生案例區域與鄰近鄉鎮狂犬病疫苗巡迴注射及共域防疫衛教推展，請民眾務必攜帶寵物施打疫苗，以防範疫情擴及寵物。

防檢署呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可依動物傳染病防治條例處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。另民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地動物防疫機關處置。

