苗栗驚見「馬」闖快速道路狂奔！遭閃避不及的小客車撞死

西濱快速道路苗栗後龍路段昨（13）日晚間6點左右出現離奇一幕，有民眾通報目擊兩匹馬在快速道路上奔馳，用路人紛紛閃避。不久後該路段就傳出小客車撞上馬匹的事故，造成駕駛輕微擦挫傷，車上2名乘客沒有大礙，但被撞的馬匹倒地後死亡。

民眾目擊兩匹在快速道路上奔馳的馬。圖／台視新聞、翻攝自Threads@29zhiii

這起事件發生在台61線北上98.6公里苗栗後龍路段。撞上馬匹的小客車擋風玻璃碎裂、車身左側明顯毀損，地面留有大量血跡，警方接獲報案後隨即到場處理。

飼主表示，因韁繩沒有綁好，才會讓馬匹跑出去。事實上，過去也曾發生過有4匹馬跑上快速道路，所幸當時未發生事故。

警方呼籲飼主應妥善管理、看管動物，是否涉及管理不當或違規情事，將函請相關主管機關依法查處。也提醒用路人行駛快速道路時應隨時注意車況，夜間行車務必減速慢行。

苗栗／張興傑 責任編輯／周瑾逸

