苗栗高中偕苗警合辦鑑識挑戰賽 學生體驗破案科學

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國立苗栗高中與苗栗縣警局合作，今(6)日舉辦「情境式鑑識挑戰賽」，苗栗縣警局鑑識人員帶領國中生實際體驗指紋採證、跡證判讀等鑑識技術，在真實情境了解科學在破案中的關鍵角色，培養學生觀察力、邏輯思維與專注力。

活動中由警方鑑識人員帶領學生學習按捺指紋及了解各項先進的鑑識儀器，讓學員親身體驗縣警內政專業水準與先進設備，更讓學員從探索中發現問題，從實作中找到答案，激發學習興趣，讓國中學子提前了解自然與社會科學領域，拓展未來學習方向與職業探索，收穫滿滿。

苗栗縣警局也說明，該局鑑識單位自今年迄今現場勘查1137件裡面，有採到指紋且比對出對象進行偵查共390件，當前打詐工作之詐欺案也比對出車手127案、165人次，績效卓著。其實有不少案件係經由現勘察勘後發覺犯罪事證，例如去年竹南一件火災案現場，在燃燒殘跡中之溶融玻璃瓶以拉曼光譜檢出4-甲基甲基卡西酮毒品，進而發動溯源偵查，順利查獲製毒涉案4名犯嫌。

此外，上月底有位獨居老翁被發現倒臥自宅，原以為是不慎跌倒致額頭撕裂傷死亡，但警方採證時發現他額頭有鈍器傷，不是單純跌倒，故啟動偵查作為而查獲2名犯嫌。

苗縣警局指出，從相關案例中發現，各分局負責現場刑案現場採證，警察局進行專業的犯罪跡證比對與分析，已有效整合鑑識系統量能，縮短鑑識時程，提升破案效率，若各分局證物處理室及警察局實驗室建置完成後，未來將導入實驗室認證制度，強化辦案科學依據及提升證據公信力，透過專業分工分流，全力支援犯罪偵處與治安維護。

