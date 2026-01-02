苗栗高中學測考前衝刺與祈福 親師合祈學子努力包高中

國立苗栗高中圖書館與國文科教師昨二日聯合舉辦「學測國文」增能研習，邀請張瑋儀教授親自為學生破解國綜國寫考題與增加考試能力。教授以輕鬆幽默的解說以及問答互動方式，讓學生考前穩定信心，解鎖歷屆試題以及重要考場須知與提醒，讓學生提前體驗大考模式，以便從容應對學測。同學、老師們都聚精會神聆聽，並能臨機應變回答教授的模擬考題。

隨後學務處也用心為高三全體學子們準備「包高中」祈福儀式，請校長與家長會長、副會長為學生致祝福詞，並請學弟妹拍攝祝福影片、優秀畢業學姐親自登台為同學加油打氣，全體考生宣誓一起努力，場面感人溫馨，學子士氣大振。再由導師發放包子與粽子，溫暖孩子的身心。最後更貼心準備祈福繪馬心願卡，讓全體同學掛上自己理想的校系，期盼大家馬到成功，金榜題名（見圖）。

校長巫正成祝福大家：「台大、清大，欲進何從進？ 我們不說大道理，且包個粽子代替。皮在包子外，肉在粽子裡； 就像你們累積的實力，早已飽滿在心底。肉包子，是實力雄厚的台大； 蛋糕，是才華橫溢的政大。 甜粽子，是苦盡甘來的榜首； 鹹粽子，是氣勢如虹的狀元！同學們，師長為你們「密密祝福」； 願你們「密密珍惜」。還有說不盡的第一志願，把串串粽子包到底！祝大家：文思泉湧包高中，追分成功！」

苗栗高中校長巫正成指出：感謝家長會大力支持學校傳統包高中祈福活動，日前熱心的家長委員們已準備豐盛供品與校長一同至文昌祠拜拜，祈求學生考試順利，分發祈福過的「追分成功」車票給各班。今日副會長親臨現場為全體考生們舉行包高中祈福儀式，讓學生安頓身心，不僅心靈獲得親師的關懷並能享用熱騰騰美味的祈福包子與粽子，感謝家長會熱心提供資源、各位老師用心陪伴教導學生、同學認真努力讀書。期盼一一五年苗中學子學測能再次締造更輝煌優秀的佳績。