苗栗高鐵運量倒數第二 鍾東錦盼增班、加開接駁車 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

高鐵累積旅運即將突破10億人次，去年營收更創新高；但通車後才新增的苗栗、彰化、雲林三站，日均旅次未破萬，恐造成高鐵財務負擔。苗栗縣長鍾東錦呼籲，可增加停靠班次，縮短候車時間，尤其是竹南、頭份人口集中，有更多的搭乘需求，可以評估加開接駁車數量，讓高鐵苗栗站運量進一步升級。

高鐵苗栗站每天約40班北上、南下，全年人次264萬，日均7225人次，等於平均每班車近200人上、下車。鍾東錦表示，苗栗、彰化、雲林都不是主要站，也是後設的車站，人口數及後天條件，運量還持續成長，已經是很好的事了。

鍾東錦進一步說，高鐵官股占多數，國家資源應該全民共享，鄉親準時納稅，心情也一樣，高鐵設站後，台灣全島一日生活圈，苗栗到台北、高雄都不用一個半小時，帶來交通便利性，不僅能減緩地球暖化、達成減碳目標，也能有效紓解高速公路塞車壓力。

鍾東錦建議透過增加停靠班次，縮短候車時間，尤其是竹南、頭份人口集中，有更多的搭乘需求，可以評估加開接駁車數量，目前通霄、苑裡沒有高鐵接駁車，也可以新增路線，縣府立場也會多多鼓勵利用公共運輸，高鐵苗栗站運量可望進一步升級。

立委陳超明說明，高鐵苗栗站每年搭乘人次不斷穩定成長，104年開站不到60萬人次，112年底已正式突破100萬人次，114年進出站皆突破130萬人次。若只就進出站人次與其他站做比較，甚至認為較晚成立的3站是營運黑洞，這實在是太沉重的指控。

陳超明認為，班次少是先天不良，苗栗站離峰時段苗栗站北上、南下一小時僅有1車次，鄰近的新竹站1小時有3車次，台中站更有4車次，對於乘客搭乘的吸引力自然降低。甚至極有可能捨近求遠去新竹或台中搭車，亦或者尋求其他運輸工具協助，而這樣的少數班次，苗栗站搭乘人次仍穩健成長，足見增班需求一直都在。

陳超明說，幾年來屢屢接獲鄉親陳情，希望增加班次，不然只要錯過班次，一等就是一個小時，對於公務或者出遊，是非常大的不方便。他也多次向交通部爭取，離峰時段由1小時1班，調整為2小時3班，不光便捷在地鄉親搭乘，對於觀光、產業等發展一定大有助益。

陳超明強調，桃竹苗大矽谷計畫正在進行中，加上陽明交大苗栗校區就在高鐵站周邊，加乘效應下，高鐵苗栗站搭乘的需求只會多、不會少。他會持續向交通部爭取高鐵增班，讓鄉親可以多加利用高鐵，也帶動苗栗站成為區域發展的新亮點。

照片來源：苗栗縣政府提供、取自陳超明臉書

