苗栗黑豬價每公斤135.3元創全國最高 縣府：下周回穩

國內豬肉市場從7日開始解禁，因受禁宰15天影響，苗栗肉品市場是全國最大黑豬拍賣市場，8日豬價上揚，出現全國最高豬價，黑豬每公斤漲至135.3元，苗栗縣政府農業處獲悉後，立即會同養豬協會走訪零售市場。縣府解釋，這是因長期禁宰後造成短期市場需求增加所致，苗栗肉品市場除了增加豬隻供應，也呼籲消費者下周起供需恢復平穩後，豬價也將回穩。

8日苗栗肉品市場黑豬價格飆漲至135.3元，苗栗縣政府農業處8日立即派員，會同養豬協會總幹事曾惠玲走訪傳統市場訪視豬肉交易情形。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

中央因應非洲豬瘟疫情通令全國禁宰禁運豬隻長達15天，至7日解禁，苗栗肉品市場7日黑豬平均拍價為126.5元，由於禁宰期長，民眾解禁後搶購影響，造成8日苗栗肉品市場黑豬價格立刻飆漲至135.3元，引發民眾及攤商關切，為全國最高豬價，苗栗縣政府農業處8日立即派員，會同養豬協會總幹事曾惠玲走訪傳統市場訪視豬肉交易情形，了解到傳統市場豬肉攤買氣非常旺，顯示苗栗鄉親對國產豬肉信心十足。

農業處表示，苗栗縣豬肉拍賣價格並非刻意拉高，而是受到市場供需影響。活豬禁運禁宰15天後，市場需求集中釋放，加上冷凍廠及傳統肉攤為備貨積極採購，導致拍賣價格暫時偏高。農業部畜牧司長李宜謙指出，因零售市場需求暢旺，加上肉品市場9日無交易，承銷人及傳統肉攤增購以備貨，預估下週起需求趨緩，未來每週檢討逐步增加供應，但不會短時間釋出太多豬隻，避免價格波動太大。

縣府農業處表示，為穩定豬價並保障消費者及攤商權益，苗栗肉品市場積極爭取增加拍賣頭數，7日農業部核定苗栗縣毛豬交易量800頭，苗栗縣爭取至851頭，增加51頭。8日農業部則核定苗栗縣毛豬交易量400頭，苗栗縣爭取至628頭，增加228頭。農業處指出，縣府有注意到豬價上漲趨勢，期望增加供量讓拍賣價格回到合理區間，並確保苗栗鄉親能買到優質國產豬肉。

苗栗縣鍾東錦縣長非常關心苗栗豬肉價格問題，要求肉品市場持續與農業部協調，增加10日拍賣交易毛豬供應量，期望豬價逐步趨緩，讓承銷商及攤商進貨成本降低，消費者也能以合理價格購買到新鮮豬肉。

