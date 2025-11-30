苗栗 中油碳封存計畫惹民怨 鍾東錦強調讓科學說話

中油在苗栗通霄鐵砧山推動「碳封存跨部會試驗計畫」引發地方關注。苗栗縣長鍾東錦11月30日表示，縣府已第一時間掌握民意，並高度重視鄉親對安全性與資訊不足的疑慮。他強調，中央政策要在地方落實，程序與科學都必須說清楚、講明白，在資訊尚未透明、民眾疑慮尚未釐清前，任何計畫都不能強行推動。

通霄地方對中油溝通不足的不滿情緒持續升高，鍾東錦指出，11月17日由立委陳超明邀集的農經考察現地會勘中，鄉親、里長與鎮公所代表普遍反映，中油未事前建立溝通管道，對地質安全、工程內容與技術流程的說明也不夠完整，部分居民擔心計畫可能「未告知即進行」，引發地方不安，鍾東錦對此表示完全理解，並明確表示縣府會與鄉親站在一起，中央與事業單位有義務充分尊重地方感受。

廣告 廣告

鍾東錦已要求中油在尚未充分溝通並取得地方理解與信任之前，不要進行任何工程、示範、鑽探、設備移入或其他足以引發疑慮的行為。同時，中油必須提出一套具體可行的「地方溝通計畫」，包含事前告知制度、公開說明會、監測資訊公開、地方共同監督機制與里民回應管道，並事前通報縣府及鎮公所，確保所有資訊透明且可追溯。

鍾東錦強調，在民眾疑慮尚未釐清之前，任何計畫都不能強行推動，若中油未能改善溝通、無法取得地方信任，他將支持地方要求中央暫緩計畫。他表示，苗栗縣政府將以民眾安全為最高原則，以科學與公開透明為基礎，嚴格把關全案，確保國家政策在地方能夠穩健推動，也讓鄉親真正安心。