苗栗「人人犬舍」不當繁殖品種犬遭沒入 首批85隻19日開放認養

從「人人犬舍」救出的首批85隻(7歲以上)犬隻，將於19日下午一點開放抽籤認養。 圖：苗栗縣動物保護防疫所/提供

[Newtalk新聞] 苗栗縣公館鄉「人人犬舍」日前遭爆料犬隻被惡意剪除聲帶及不當繁殖，縣政府沒入273隻品種犬後，動物保護防所今公布，第一批85隻7歲以上將於19日開放認養。

苗栗縣公館鄉「人人犬舍」日前遭爆料犬隻被剪除聲帶及不當繁殖，苗栗縣動防所接獲流浪動物珍愛協會通報後，第一時間前往查核。雖現場未見立即虐待行為，但經進一步調閱繁殖與醫療紀錄後驚覺，犬舍內約9成犬隻皆遭剪除聲帶，並發現使用年老與患病母犬進行繁殖。犬舍主要繁殖吉娃娃、雪納瑞、博美等小型犬。動防所共清查290隻犬，發現大量犬隻遭施以「聲帶整形手術」以降低吠叫音量，已明顯違反動保法，縣府決定將273隻犬隻沒入。

動防所今日在臉書粉專公告「第一波萌狗認養」資訊，分批救出的首批85隻(7歲以上)，將於19日下午一點開放抽籤認養。動防所表示，入收的273隻犬分為兩批：第一批7歲以上品種犬完成觀察後已全數絕育、植晶片並施打疫苗。每隻犬隻皆有照片連結，民眾可線上填表登記。如同一犬隻有兩名以上申請者，將現場抽籤決定領養人。

至於第二批(173隻)為6歲以下品種犬，正在進行照護觀察並安排絕育手術，待傷口癒合後將陸續對外開放領養，其餘15隻差異原因，6隻於外縣市載運返苗途中死亡，將送台大進行獸醫法醫鑑定。9隻在原協助單位已被民眾領養，後續將列管追蹤關懷。

動防所提醒欲認養民眾，「領養＝終養」務必評估自身條件，包含是否有時間與能力照顧犬隻、家庭成員是否支持、是否能做到「領養＝終養、不離不棄」且認養前請先至園區與犬隻互動、確認適配度。

苗栗人人犬舍爆犬隻被剪除聲帶及不當繁殖，縣府將273隻犬隻沒入。 圖：新竹縣流浪動物珍愛協會/提供(資料照)