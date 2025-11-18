苗栗「人人犬舍」2百多隻毛孩被剪聲帶 懲處名單出爐！動防所長遭拔官

苗栗「人人犬舍」超過200隻毛孩遭人為移除聲帶，場面令人痛心。（圖／林冠吟攝）

本刊先前接獲爆料，指苗栗公館一處由謝姓獸醫師所經營的「人人犬舍」，儘管擁有特寵字號，但其犬舍卻與雞、鵝、羊等一起露天混養，不僅有嚴重超養問題，超過200隻毛孩甚至遭人為移除聲帶，場面令人痛心。對此，苗栗縣長鍾東錦今天（18日）坦承，農業處有失職及監督不周，並公布懲處名單。

「人人犬舍」犬隻遭剪聲帶爭議，引起社會譴責聲浪。苗栗縣政府農業處長陳樹義今天報告後續處理方案，包括購買犬籠將「人人犬舍」188隻犬隻帶回苗栗動防所收容，第一批85隻7歲以上品種狗，則在動物保護教育園區開放認養等。

鍾東錦坦言，縣府處理「人人犬舍」事件有很多地方要檢討，也犯了一些不該犯的錯誤。包括108年就發生犬隻聲帶遭剪類似案件，為何犬舍還被評鑑為優等，以及當「人人犬舍」執照被廢止那一刻起，繁殖犬依法就成為了一般犬，不會存在淪為繁殖犬再次牟利的問題，但縣府不該還沒將犬隻結紮就送出。

鍾東錦指出，農業處有失職及監督不周，相關人員懲處名單請人事處簽辦，也請農業處加強後續處理。他強調，「人人犬舍」事件引發社會爭議，縣府確有很多要檢討改進的地方，自己也請各局處對業務法規一定要嫻熟，才不會犯了一些不該犯的錯誤。

懲處名單部分，包括農業處處長督導不周自請處分，提報考績委員會懲處；動防所所長張俊義調離現職，降調為農業處專員；寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長、防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士。鍾東錦表示，因本縣某牧場發生犬隻遭鼬獾咬傷，續後檢測狂犬病呈陽性，因故相關防疫人員待確認疫病情況後再行調動，而動防所關係人員因執行業務疏失，皆提報考績委員會懲處。

鍾東錦提到，縣府決定在苗栗動保所周邊增設「寵物陽光樂園」，讓留在收容所的毛孩子們，可以走出犬籠，在草地上盡情奔跑，可以看見陽光，避免孤獨老死籠中。他也會發動自己親友「以領養代替購買」，同時呼籲愛護毛孩子的朋友們，大家一起發揮愛心到苗栗動保所來認養。

