苗栗「人人犬舍」9成犬被剪聲帶引眾怒！縣府開鍘 動防所長遭拔官

苗栗縣公館鄉的人人犬舍，違法對毛小孩「剪聲帶」引發爭議，執法人員未完全依法，行政怠惰行為引發動保團體不滿，將矛頭指向縣政府失職。苗栗縣長鍾東錦今（18）日在縣務會議開鍘懲處，任職動物保護防疫所長13年的張俊義遭拔官，降調為農業處專員。

人人犬舍爆發290隻狗狗，超過9成被剪掉聲帶的殘忍爭議，後續85隻7歲以上的犬隻被帶回動防所，其餘188隻則是移到其他犬舍收容，但也被質疑再成為繁殖販賣的工具，愛狗藝人米可白也在個人臉書上砲轟縣府冷漠處理，引起網友們憤怒。

事件延燒將近1個月，經過政風處調查，鍾東錦在縣務會議上開鍘，包括農業處長陳樹義督導不周自請處分，動防所長張俊義調離現職，降調為農業處專員，寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長，防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士，且相關人員因執行業務疏失，皆提報考績委員會懲處。

鍾東錦在縣務會議上開鍘相關人員。圖／台視新聞

鍾東錦同時也指出，人人犬舍早在108年就有類似案件，為什麼當時還會被評為「優等」，事件中有很多地方要檢討，縣府現在還是有責任。

苗栗縣府已立即開罰撤照該犬舍，進行安置收容，收容的毛孩也將分批至19號起開放認養。

