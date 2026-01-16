苗栗「人頭車」上路被抓 名義車主不知情也遭鉅額罰鍰

苗栗監理站人員與警方聯合稽查，查察註銷牌照車輛是否違規上路。（苗栗監理站提供／呂麗甄苗栗傳真）

近期苗栗出現多起車輛名義車主未實際使用，卻因逾期未驗車遭註銷牌照，甚至上路被查獲而面臨補稅與裁罰的案例。經調查，多因民眾出借證件給他人購車辦理登記，導致名義車主在不知情下承擔法律責任，苗栗縣政府稅務局提醒，借名登記可能面臨高額損失，切勿貪圖方便。

稅務局表示，使用牌照稅是針對車輛「登記所有人」徵收的，無論是否實際使用，只要車輛欠稅或牌照遭註銷，仍在道路上行駛，名義車主都必須負擔補稅與罰鍰。部分民眾因貪圖方便或應親友情面出借證件，往往在收到補稅或罰單後才發現風險。近3年統計，違反《使用牌照稅法》第28條第2項規定、即註銷牌照後仍使用道路的案件數量仍居高不下。112年1,492件，裁罰金額約新台幣360萬餘元；113年1,474件，裁罰金額約332萬餘元；114年1,254件，裁罰金額約356萬餘元。

廣告 廣告

稅務局說明，依現行裁罰標準，車輛牌照註銷後仍上路，1年內第1次查獲，罰鍰為應納稅額0.6倍；第2次及以後查獲，為1.2倍；若經查屬故意違規，可處2倍應納稅額，每次裁罰最高15萬元。即使車主未使用車輛，也可能面臨可觀經濟負擔。

苗栗監理站表示，目前尚未發現明確借名登記情形，車輛登記與過戶流程已有嚴格規定。委託他人代辦過戶時，必須檢具新舊車主雙方證件、印章及行車執照正本，新車主還需投保強制險並結清牌照稅與違規罰鍰，文件齊備後才能完成登記。

監理站同時提醒，若車輛因逾期檢驗被註銷，車主應將號牌及行照繳回並辦理註銷；號牌已註銷仍上路，依道路交通管理處罰條例，可處新台幣3,600元以上、36,000元以下罰鍰，並移置保管車輛及扣繳牌照。

更多中時新聞網報導

Lulu每晚揪陳漢典敷臉「一起美」

金鍾國來台 見媒體被擋暖心喊「私訊我」

BTS相隔8年來台 11月高雄連唱3天