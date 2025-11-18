苗栗 公館鄉長 三大派系角力 頭屋爭霸 鄉代表別苗頭

苗栗縣公館鄉長何在鑫（右三）在前次鄉長競選中，成功擊敗鄉代會主席劉冠霆，目前地方上傳出公館鄉農會理事長徐集明（右四）有意出馬。（本報資料照片）

苗栗縣頭屋鄉長徐鑫榮2屆任滿，鄉長寶座之爭將出現新局面，目前已知有鄉代會主席涂金臺及副主席范賢達（見圖），將分別代表2大派系角逐。（本報資料照片）

苗栗縣公館鄉人口數全縣排名第7，有3萬多人口，向來在縣內選舉占有相當重要性，目前公館鄉政治版圖略分為3大派系，現任鄉長何在鑫屬於老縣長傅學鵬系統，尋求連任可能遭遇公館鄉農會理事長徐集明，或是館東村長劉學耆挑戰。頭屋鄉長徐鑫榮屆滿，目前已知有代表會主席涂金臺與副主席范賢達有意參選，形成代表會之爭。

公館鄉是苗栗縣重要穀倉之一，因此，農會體系一直以來占有重要影響力，甚至影響鄉長寶座競逐。原本農會總幹事古雪雲屬於傅學鵬體系，經過縣長鍾東錦的成功運作下，已交由林幼詩接任總幹事，搶下公館鄉重要的政治灘頭堡。

廣告 廣告

公館鄉長何在鑫在前次鄉長競選中，以鄉代身分擊敗鄉代會主席劉冠霆，背後最主要支撐力量就是傅學鵬，何在鑫行事風格非常低調，常舉辦公益送暖活動來爭取鄉民支持，卻不喜對外曝光，是何經營地方的最大特色。目前傳聞包括農會理事長徐集明及館東村長劉學耆都有意挑戰鄉長寶座，最後誰出線，仍待觀察。

頭屋鄉長徐鑫榮兩屆任滿，鄉長之爭將出現新局面，目前已知有鄉代會主席涂金臺及副主席范賢達，將分別代表2大派系角逐，涂金臺曾任兩屆鄉代、頭屋鄉農會理事長等職務，范賢達也是代表會老將之一，2人各有雄厚地方勢力。

頭屋鄉因派系分裂相當嚴重，從上屆鄉長及鄉代表選舉時，就因全鄉人口數徘徊在1萬人上下，直接影響鄉代席次，雙方派系甚至為了對抗，一方爭取人口移入，另一方卻想方設法讓人口遷出，雙方今年再為鄉代區劃問題爭執不下，還尋求縣長鍾東錦仲裁，未來鄉長選戰仍具有話題。