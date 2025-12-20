苗栗 南苗市場停車場完工 亂象有解

苗栗市南苗市場多年來周邊停車困難、交通混亂，市公所向國軍爭取閒置土地興建停車場完工。（呂麗甄攝）

苗栗市南苗市場多年停車困難、交通混亂，市公所爭取在中山路及米市街口國軍閒置土地建置停車場已完工，20日提前試營運，至年底免費供民眾使用。市公所規畫明年元旦起收費，停車場設計兼顧周轉率與安全，預期可大幅改善市場周邊長期停車亂象。

南苗市場是苗栗市最大的早市，約有300到400個攤位，每到早市高峰時段，機車與汽車經常一位難求，周邊道路也常出現違規停車或車流回堵，多年來停車困難一直是居民與攤商心中的痛。

市公所表示，為改善南苗市場周邊停車與交通，已在中山路與米市街口國軍閒置土地興建停車場，基地約1100坪，規畫202格機車位（含2格身障位）及67格汽車位（含2格身障位）。動線方面，機車由中山路進、民生街及中山路726巷出。汽車由民生街進、中山路出，以分流早市車潮。

明年元旦起收費標準為機車前1小時免費，之後單次20元，當日上限20元。汽車前1小時20元，每半小時加收10元，當日上限180元。市公所表示，停車場會先試營運2周，並滾動檢討使用狀況，確保進出順暢。

市長余文忠表示，感謝代表會通過預算，投入約550萬元建設，包括擋土牆加固、地面夯實，以及精心規畫的進出動線，確保停車安全與交通順暢。他說自己從小住在南苗，很了解停車困難的問題，市公所與國有財產局、軍方協調取得土地使用權，採分潤模式活化閒置土地，希望未來市場能逐步現代化，吸引遊客購買伴手禮、享用在地美食，也帶動地方經濟。