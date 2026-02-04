苗栗「南苗市場」砍人釀3傷！最新傷勢曝 警還原犯案過程：非隨機殺人

苗栗南苗市場4日上午7點多發生砍人案，警方頭部遭砍傷、熱心民眾手部中彈、嫌犯胸口中彈。圖／翻攝畫面

苗栗市博愛街南苗市場4日上午7點多驚傳砍人事件，一名45歲鍾姓男子在市場內閒晃並揚言殺人，引發民眾恐慌，警方於7點45分接獲報案後前往現場，起先喝令男子把刀丟棄，但鐘男不從，反向員警砍了2刀，另名員警隨即開出2槍，擊中鐘男胸口及一名協助壓制的民眾；警方強調，本案「非隨機殺人」，犯案動機將待釐清。

45歲鍾姓男子4日上午7時許持刀於南苗市場閒晃、揚言殺人，並稱「中苗郵局的人都死光光了」，引發民眾恐慌，2名員警7點45獲報前往現場，起初員警要求鐘男將刀丟棄，不過鐘男未聽勸，遭警辣椒水示意後情緒失控，突持刀向員警逼近，最終向警方砍2刀，導致該名31歲員警頭部受傷。

廣告 廣告

另名員警見狀，立刻拿出配槍朝鐘男連開2槍，不過1槍擊中鐘男胸口，另1槍擊中協助員警壓制民眾的手掌；經苗栗縣消防局獲報派出救護車趕抵現場，遭砍員警頭部有5公分撕裂傷，意識清楚，嫌犯意識躁動、胸部槍傷無貫穿，熱心民眾則由當地里長先行協助送醫。目前鍾男仍有生命危險，正開刀搶救中，受傷員警與民眾無大礙。

苗栗南苗市場驚傳隨機殺人事件，一名警察頭部遭砍傷。圖／民眾提供

目擊民眾指出，鐘男拿刀揚言隨機砍人，現場人群逃竄，而警方到場勸說，鐘男遲遲不放下刀器，雙方堅持許久，警方才噴辣椒水、隨即爆發衝突；不過警方表示，本案並非隨機殺人，初步調查鐘男疑因與攤商借手機不成，又莫名指控對面攤上欠錢，攤商一頭霧水、見鐘男拿刀才決定報警，而鐘男也未有地緣關係，詳細犯案動機仍待進一步釐清。



回到原文

更多鏡報報導

減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣

互傳「滿出來」鹹濕訊息！他怒告小王 反遭控違法取得證據

醫院直播授課！「女性私密處」5萬人看光光 社群帳號遭檢舉悄刪文

19歲打工妹煎肉排「火大」燒毀漢堡店 這原因逆轉判賠24萬