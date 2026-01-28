苗栗「原聲迴響」假日藝文展演 兩大原住民文物館全年逾百場演出

▲苗栗「原聲迴響」假日藝文展演記者會開場表演。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府為豐富兩座原住民文物館的藝文內涵，吸引民眾關注原住民文化的多元性，同時帶動觀光休閒產業發展，今年精心策畫「原聲迴響」假日藝文展演系列活動；其中，南庄賽夏族文物館自2月17日至起年底，推出28場藝文表演，而泰安泰雅族文物館則有80場原住民團體與樂團演出，歡迎民眾欣賞原味十足的傳統舞蹈及音樂表演，感受原鄉文化之美。

▲苗栗縣府原住民族與族群發展處舉行「原聲迴響」假日藝文展演記者會合影。

縣府原住民族與族群發展處28日舉行「原聲迴響」假日藝文展演記者會，由縣長鍾東錦帶與處長盧曉玲，說明農曆春節和全年展演活動時間與內容，並偕同各界來賓以拼圖方式舉行啟動儀式。主辦單位邀請「泰辣了Sining」以精彩舞蹈表演，為記者會熱鬧揭開序幕。

原民處長盧曉玲表示，今年藝文展演以「原聲迴響」為主軸，「原聲」代表原住民族具特色且承載著歷史文化的舞蹈音樂及歌謠，而「迴響」則有著透過藝文展演推廣原住民族文化，藉以引起反響的期望，選用「迴」字還兼具運轉和循環之意，正象徵著原住民族音樂、舞蹈、歌謠及藝術的延續與傳承。

原民處指出，賽夏族民俗文物館假日藝文系列，自115年2月17日（農曆正月初一）至2月19日（正月初三）期間，每日安排上、下午各一場的街頭藝人或表演團體演出；2月20、21兩日各一場街頭街頭藝人表演，合計8場。另自2月28日起至12月12日，每個月的第二、四個週六，繼續辦理街頭藝人與表演團體各演出10場次，共計28場藝文展演。

賽夏民位在南庄東河村向天湖部落，向天湖景色唯美，同時也是賽夏族矮靈祭的舉行地點，文物館內收藏了許多原住民創作藝品及農耕器具等豐富珍貴文化資產，遊客可透過簡介、影片觀賞、文物陳列介紹認識賽夏族文化。

泰安鄉泰雅文物館的假日藝文展演，自115年2月7日至12月26日止，安排原住民團體或樂團演出，每週六下午2時20分起表演一場次，共46場。另自2月8日至12月27日止，安排街頭藝人演出，每個月第二、四個周日上午10時起表演一場次，共計24場；另於2月17日（農曆正月初一）至2月22日（正月初六）期間，每日安排上、下午一場團體表演，整體活動共有80場次。

泰雅館內展出各式泰雅族人製作之生活器具及文物，2樓則有視聽室及森林體驗區，使遊客能夠透過文字導覽、文物欣賞及互動體驗等多元方式了解泰雅族文化，館外還設有親子公園、溫泉水煮蛋池、溫泉泡腳體驗池，結合自然環境資源與豐富人文素質，施行文化教育和休閒娛樂，為親子出遊的最佳首選。

縣長鍾東錦肯定縣議員劉美蘭、楊文昌及各級民代對原住民族文化的重視，服務選民也非常認真到位。規畫「原聲迴響」假日藝文展演活動，邀請街頭藝人和表演團隊分別進駐兩座文物館展演，可以吸引民眾一窺原住民族文化的特色，帶來更多觀光人潮，促進原鄉觀光休閒及經濟產業發展，歡迎全國各地民眾利用春節連假或周休二日，規畫到泰安和南庄輕旅行，體驗原鄉部落的文化之美。鍾東錦強調，縣府有責任和義務，與泰安和南庄鄉公所齊心協力，讓原住民語言與文化源遠流長。

鍾東錦另針對原鄉交通建設表示，串連泰安與南庄的道路已開通多年，近年來雖有不少損壞，但路基相對已更加穩定，縣府計畫農曆春節過後，邀集相關單位與地方人士會勘，然後進行適度整理維護，讓兩地交通更順暢；此外，苗栗62-1線的橋梁工程亦積極辦理中，希望能加速完工通車，未來從泰安鄉公所到後山各村，將可縮短約半小時的車程，往來交通更便捷，也有助帶動原鄉的觀光發展。