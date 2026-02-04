苗栗、台南接連傳隨機傷人 警政署通令增加巡邏密度

警政署。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕面對苗栗發生男子持刀砍警與台南隨機傷人的重大社會案件，警政署強調，對於第一線員警在案發後，英勇果斷執法、即時制止犯罪的作為，給予高度肯定，並對受傷員警表達關懷與慰問，另為確保社會安定，已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，落實保障國人生命財產安全。

警政署表示，苗栗與台南員警在面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕犯嫌以避免危害擴大，充分展現訓練成效，而警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，也提醒全體警察於執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全的前提下，維護社會治安。

適逢年關將近，為避免類此暴力事件再次發生，已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所增加巡邏密度，滾動式調整勤務以提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

警政署並表示，未來將持續精進勤務部署，並緊密與衛生、社政等跨部門機關橫向聯繫，深化社會安全網之網絡協調，確保案件通報、指揮與調度的有效遂行，以建構安全生活環境。

