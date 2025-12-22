苗栗、嘉義各一所高中走入歷史！教育部同意同濟高中解散....另通過大成高中重組董事會

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

教育部今(22)日下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，針對高中退場進行審議，會中決議同意已停辦的嘉義縣私立同濟高中解散，另外也同意已停招的苗栗縣私立大成高中重組董事會。

教育部同意同濟高中解散，並同意大成高中重組董事會。（示意圖／翻攝自Google Map）

以下為教育部「第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議之兩點決議內容：

一、依私立高級中等以上學校退場條例(以下簡稱退場條例)之規定，審議財團法人臺灣省嘉義縣私立同濟高級中學核定解散案。該學校法人於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散。本次會議出席委員就本案審議無異議通過，同意學校法人解散。該學校法人經教育部核定解散後，學校法人應依退場條例第21條第2項及第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

二、專案輔導學校臺灣省苗栗縣私立大成高級中學已停止全部招生，本次會議依退場條例第14條及「教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法」第5條規定，審議通過財團法人臺灣省苗栗縣私立大成高級中學的重新組織董事會名單。

