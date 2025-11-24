苗栗｜噢哈娜咖啡屋Ohana Cafe，美拍系咖啡廳超夢幻

說到苗栗景點推薦，最近超夯的就是這間位在頭屋鄉的噢哈娜咖啡屋Ohana Cafe，一走進就像誤入森林系童話世界，透明玻璃屋灑滿陽光，搭配夢幻乾燥花佈景，每一個角落都超好拍，不管是情侶約會、閨蜜出遊、還是想一個人靜靜放空，這裡都能讓你徹底放鬆。

如果你是開車前往的冰U要注意！噢哈娜咖啡屋Ohana Cafe沒有附設停車場喔！建議把車停在遊客服務中心這裡，走過去大約2分鐘就能抵達咖啡廳。

遊客服務中心停車不收費，而且現場還有乾淨的公廁可使用，超方便。



噢哈娜咖啡屋Ohana Cafe

電話：0988 042 393

營業時間9：00-17：30，最晚入園時間17：00（每週二，三為公休日 遇國定假日營業）

請注意餐廳營業時間9:00~17:00

地址：苗栗縣西湖鄉金獅村2鄰金獅18-5號

沿路走過來時，一抬頭就能看到噢哈娜咖啡屋Ohana Cafe 那一大片紫色招牌，超顯眼、超好認

入園門票200元，可以抵消費100元

一進園區，就被 紫色園區大大吸引住，整個場景浪漫又夢幻，讓人忍不住拿起相機狂拍

日式雨傘配上小熊的可愛擺設，也是必拍場景之一，隨便一拍就充滿童趣氛圍

居然有紫色的鳥居，好特別

園區有專屬印章可以蓋，記得帶你的小本本來唷

紫色雨傘也是超好拍的

餐廳氛圍感滿滿，位子也蠻多的

餐廳裡面也有周邊商品可以買回家當紀念

門票可以抵消費100元

點了抹茶冰(左)，跟芒果冰(右)真的是好吃，罐子也可以帶回家

聖誕樹與聖誕帽造型椅子 充滿節慶感，拍照打卡氣氛滿滿

愛心翅膀很美

熊熊遇見你

幸福花坊真的超好拍，整個氛圍超像在國外度假花園裡

園區居然遇到草尼馬，真的超幸運的





