苗栗 夜間燒非法廢棄物 環保局追查

苗栗縣竹南鎮新崎頂段一處空地近日被發現非法棄置大量營建廢棄物，居民反映該處入夜後常有焚燒行為，現場散發出刺鼻塑膠惡臭，甚至隨風擴散至龍鳳漁港周邊。環保局會同警方稽查，發現現場堆置物多為營建垃圾，且已棄置一段時日。環保局表示，非法棄置最重可處5年有期徒刑併科1500萬元罰鍰。

居民指出，竹南鎮新崎頂段一處空地入夜後常見焚燒火光，濃烈塑膠味隨風飄到龍鳳漁港周邊，有時甚至每天焚燒。長期異味與煙霧影響生活環境，氣味令人作嘔、頭暈，希望相關單位能盡快處理，避免問題持續惡化。

環保局接獲陳情後，20日會同警方前往該處稽查，現場未發現行為人，已請竹南警分局調閱周邊監視器，追查棄置者及相關車輛。若確認現場違法棄置營建混合廢棄物，將依《廢棄物清理法》第46條偵辦，依法追究刑責，同時持續監控現場，防止再次非法棄置或燃燒。

現場棄置物包括瓷磚、瓦片與廢塑膠桶，總量約10公噸，堆置範圍長8公尺、寬4公尺、高1.2公尺，部分區域還留有燃燒痕跡，目測面積約18平方公尺。環保局提醒，民眾或事業單位應透過合法管道或委託合格機構清運廢棄物，非法棄置屬刑事犯罪，可處1年至5年有期徒刑，併科最高新台幣1500萬元罰鍰。露天焚燒違反《空汙法》，可裁處1200元至10萬元罰鍰。

環保局表示，該處為財政部國有財產署管理，為避免非法棄置持續擴大及遏止破窗效應，國產署應加強環境區域巡查，善盡土地管理權責。民眾反映夜間焚燒一案，經查明焚燒地點屬私人土地，已要求土地所有權人妥善巡查與管理。