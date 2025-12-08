苗栗「天后遍路」遊程跟隨白沙屯媽祖的腳步 推動信仰旅程與永續旅遊

通霄拱天宮吸引眾多信眾前來，已經是在地重要的信仰中心及觀光據點。（圖/地方中心攝）





苗栗縣政府近幾年已在地特色推動各項觀光產業，並規劃各種不同的體驗遊程，當然其中位在霄通的拱天宮香火鼎盛，已經成為苗栗海線的最亮眼的宗教聖地，因此今年苗栗縣政府以「天后遍路」的主題推出海線體驗行程，對此拱天宮也認為臺灣是海洋國家，希望能透過這樣的串聯，讓大家都能更了解苗栗海線媽祖信仰的豐富歷史，可以有效地推動文化與地方的發展。

白沙屯媽祖信仰的核心精神，透過其獨特的進香文化進行展現，為了傳承媽祖慈悲護民的精神，不管人數是幾千人或是30萬人，白沙屯媽祖進香始終維持著進香路線不固定、透過擲筊向媽祖請示決定行進路線的獨特傳統，為的就是在這樣的傳承裡面照顧到更多需要神明護佑的信眾，這份慈悲與關懷史就是媽祖信仰的核心。拱天宮主委洪文華也認為，像這樣每年進香路線由媽祖親自決定，這樣的傳統在所帶來的影響在於現代的社會，人與人之間的聯繫變得多元但又薄弱，常常是以通訊軟體說下次見，但往往真的見面的機會少之又少，這是一個看似熱鬧、方便、但其實人與人之間關係薄弱的年代；白沙屯媽祖進香，由媽祖旨意決定行進路線、走近需要被照看的人家，沿途信眾跟隨媽祖的堅毅 表情、跟被媽祖照看的人臉上的感動，在人際關係淡薄的現代，更讓大家看見了這份傳統不可取代的人情味。

拱天宮前信眾虔誠的跪在地上，靜待神明鑾轎經過賜福庇佑。（圖/地方中心）

拱天宮主委洪文華說近幾年國際上開始反思觀光為在地環境與生態造成的衝擊，無論是什麼型態的觀光形式幾乎都會帶來正反兩極的效益，當宗教與觀光結合，就必須回到白沙屯媽祖文化園區當初的核心精神，我們希望來到這裡的信眾，不只是參拜或是進香，而是能夠深入理解媽祖與在地的 歷史跟文化傳承，透過導覽解說、展覽設計或是遊程規劃，讓這趟旅 程不只能夠了解白沙屯與通霄、也能感受媽祖的福澤庇佑。

而對於苗栗縣政府新推出的「天后遍路」海線體驗行程，洪文華主委也強調，媽祖作為海洋與沿海居民的守護神，這樣的串聯非常有意義，臺灣是海洋國家，希望能透過這樣的串聯，讓大家都能更了解苗栗海線媽祖 信仰的豐富歷史，共同推動文化與地方的發展。他也舉例說今年活動有結合運動觀光，從通霄濱海追風馬拉松到天后遍路騎旅，剛好讓信徒們練練體力，明年才好一起跟著粉紅超跑跑遍大街小巷。因為白沙屯媽祖進香，信徒只能以自己雙腳跟隨，像這樣透過信仰旅程與永續旅遊概念信， 更符合當前低碳旅遊的概念。

至於拱天宮未來在宗教文化與觀光推動上的規劃，洪主委表示，除了延伸宗教園區的規劃，因為白沙屯的發展歷史與通霄鎮的發展、清代海港貿易以及官道等歷史也有密切關係，未來可以和各層級地方 政府單位或文化單位結合，持續推動信仰文化教育、並朝向國際文化交流的方向努力。

