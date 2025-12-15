苗栗一家四口外出不慎「撞電桿」 後座2人一度受困

14日下午3點多苗栗通霄發生自撞車禍。（圖／東森新聞）





14日下午3點多苗栗通霄發生自撞車禍，20歲的盧姓男子開車載家人外出，卻失控自撞電桿，撞擊力大，後座的媽媽以及姐姐一度受困，4人都受傷，幸好送醫後沒有大礙。

黑色轎車自撞電桿，車頭嚴重毀損，後座還有2位民眾受困，一名女子坐著無法動彈，而另一個人則是躺在地上奄奄一息，情況相當危急，警消到場利用簡易擔架，將兩人救出送醫。

附近民眾：「救護車啊，（來了）2台還3台在那邊鳴笛，先來了1台，後面過了差不多10分鐘，又來了另外1台。」

重回現場黑色轎車已經移走，但車燈車殼碎片還遺留原地，事發14日下午3點多，苗栗通霄苗128線道，20歲的盧姓男子開車載著爸媽姐姐，一家四口外出，途中不明原因，失控自撞電桿，撞擊力大，車頭嚴重毀損，引擎蓋整片變形，前保桿掉落搖搖欲墜，車燈全掉。

4人都受傷坐在後座的媽媽以及姐姐一度受困，警消獲報到場，趕緊將4人送醫，幸好並無大礙，車禍發生的確切原因，還有待相關單位調查釐清。

