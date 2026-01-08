中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗頭屋鄉，7日驚傳虎頭蜂攻擊事件！有家族四人遭到螫傷，其中61歲男子身上有20多處傷口，有嚴重過敏反應，意識不清且呼吸困難，情況一度危急，急救後恢復生命徵象，並轉往林口長庚治療，而其餘3人則是輕傷無大礙。

救護車開入民宅前方，停好車後，過沒多久，就有一名男子，被抬上車，手臂紅腫，還不斷大口喘氣，救護人員趕緊給予救治，並火速趕往醫院急救

7日上午9點半左右，苗栗縣消防局獲報，頭屋鄉濫坑一處民宅附近田間出現蜂群攻擊，有4位民眾，遭到虎頭蜂螫傷，其中一位61歲胡姓男子，身上更是有多達20多處被螫傷。

廣告 廣告





苗栗一家四口遇虎頭蜂攻擊 6旬男20多處螫傷"過敏休克"

驚傳虎頭蜂攻擊事件! 男子遭螫"手臂紅腫"緊急送醫（圖／翻攝畫面）





一家族四個人都被咬傷，而傷勢最重的胡姓男子，送到苗栗醫院時，已經是嚴重過敏性休克合併多重器官衰竭，先在加護病房救治，8日上午轉送林口長庚治療，而捕蜂捉蛇協會，接獲通知後，也立即到現場進行移除蜂窩作業。





苗栗一家四口遇虎頭蜂攻擊 6旬男20多處螫傷"過敏休克"

男鋤草驚動虎頭蜂群遭螫 捕蜂捉蛇協會現已移除蜂窩（圖／民視新聞）





黑盾虎頭蜂，喜歡築巢的位置，包括地底、洞穴、樹木、建築物等地方，當時在田裡鋤草的胡姓男子，疑似就是不小心驚動，深藏在附近草叢裡的蜂窩，才會引來攻擊，目前蜂窩已經移除，也希望意外不要再度發生。

原文出處：苗栗一家四口遇虎頭蜂攻擊 6旬男20多處螫傷"過敏休克"

更多民視新聞報導

歷史觀測站／60年一遇「赤馬紅羊劫」 上一輪1966年發生了什麼？

彰化奧迪撞機車！3歲女童險遭輾頭 母急救援

台灣「產業軍師」中經院副院長王健全病逝 享年67歲

