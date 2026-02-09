苗栗 建中國小師生訪星馬三校

走讀國際、帶學生看世界！苗栗縣建中國小外交小尖兵們，由校長詹建華親自帶隊，利用寒假遠赴東南亞3校，與新加坡瑪莉蒙學校、馬來西亞新山敦阿米娜花園國民學校及雪州大港新民華文小學，展開國際交流課程教學與文化體驗。孩子們透過清亮歌聲與精湛演出，讓星馬地區小朋友驚呼連連，展現極佳的文化外交實力。

苗栗縣三義鄉建中國小致力開拓學生國際視野，校長詹建華親自率領師生一行33人，從2月1日至2月6日展開為期6天的星馬國際教育交流活動，走訪新加坡瑪莉蒙學校、馬來西亞新山敦阿米娜花園國民學校及雪州大港新民華文小學，透過學伴入班共學與傳統文化體驗，與當地學子建立深厚情誼。

建中國小小朋友們在交流行程中，特別準備了極具在地特色的客家傳統舞蹈與跳繩表演。孩子們清亮的歌聲與精湛演出，讓星馬地區的小朋友驚呼連連，展現了極佳的文化外交實力。

除了深度的校園交流，訪問團也走訪新加坡魚尾獅公園，探尋建國傳說，並前往馬來西亞參觀荷蘭鐘樓、聖方濟教堂，觀察老鷹與螢火蟲等自然原始生態。學生們也親眼目睹世界最高的雙棟大樓88層吉隆坡雙子星塔，感受其與台北101截然不同的現代建築之美。

詹建華表示，國際交流活動不僅是語文能力的實踐，更是多元文化理解的關鍵課堂，透過親身觀察與互動，學生能更深刻體認國際視野的重要性。未來建中國小將持續推動國際教育相關活動，彰顯國家價值、拓展學子視界，達成接軌國際的終極目標。