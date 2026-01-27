苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收

原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程就能接上，節奏順到像有人幫你排好路線，中間那段登高路線雖然讓腿有點酸，但一抬頭看到海線風景加風車的畫面，真的會忍不住停下來多看幾眼——最後再用一頓超在地的晚餐收尾，會讓人默默覺得：苗栗其實不是無聊，是你還沒用對方式玩。

苗栗一日遊｜通霄仁愛米糕店

通霄仁愛米糕店：通霄在地人早餐名店，筒仔米糕＋四神湯銅板價就能吃飽

苗栗通霄的早晨，最不缺的就是這間店的排隊人潮。通霄仁愛米糕店每天一開門，店裡就陸續湧入在地居民，用最熟悉的節奏點上一份米糕、再配一碗熱湯，簡單卻很有儀式感，店內以麵食與湯品為主，但最受推崇、也是許多人專程前來的單品，始終是招牌的筒仔米糕，也因此讓它成為通霄鎮上最受歡迎的米糕名店之一，蒸至熟透的米飯口感柔軟，米糕表層再鋪上一圈肉末，出爐後會淋上店家特製、辨識度極高的粉紅色調醬汁，吃法上不管是先拌勻讓醬香均勻裹住米飯，或是一口醬汁一口米飯慢慢品嚐，都能吃出不同層次，也成就這道「看似樸素、卻會讓人想再回來」的在地味。

除了米糕，店內也很推薦加點一碗四神湯。四神湯用料實在、份量充足，搭配米糕一起享用，成為不少人心中的「通霄早餐標配」，以銅板價就能吃得飽足，也讓這組合成為通霄小吃中極具代表性的搭配之一，並奠定通霄仁愛米糕在當地美食名單中的地位。通霄仁愛米糕店以「筒仔米糕＋四神湯」建立出穩定且高辨識度的在地早餐組合，口感柔軟的米糕搭配特製醬汁，是許多人從小吃到大的熟悉味道，若行程安排在通霄，想用一頓簡單卻道地的小吃開場，這間店會是很容易讓人留下好印象的一站。

地址：苗栗縣通霄鎮光復路2號

電話：03-7760670

營業時間：8:00-13:00(週日公休)

苗栗一日遊｜通霄神社

通霄神社：半小時就能收進海岸線的日式氛圍散步點

通霄神社位在虎頭山公園半山腰、海拔不到 100 公尺，興建於 1937 年，並在 2002 年 11 月被登錄為苗栗縣歷史建築，它是通霄最著名的歷史古蹟之一，也屬於台灣少數仍能感受到「日式神社場域感」的遺跡，雖然現存的主殿、幣殿多已拆毀，僅留下基台，但周邊仍保有相對完整的環境輪廓，走進來依然能感受到當年的神社氛圍。

虎頭山步道

通霄神社的魅力，在於它不需要安排很長的時間，就能快速切換旅途的氣氛，紅磚與神社元素交錯，形成很有辨識度的畫面感，如果想把這段行程的爽度再加一層，旁邊直接接上虎頭山步道就對了——路線短、節奏輕鬆，不到半小時就能把海岸線視野一路打開，走到開闊處時，整片風景會讓人瞬間安靜下來。

對通霄來說，通霄神社與虎頭山步道就像一段「不用很累、卻很有回報」的散步旅程，先用日式場景把情緒拉進來，再用海岸線把視野打開，走完會發現，這裡最迷人的不是景點多大，而是節奏剛剛好——很適合把它放進通霄一日遊的中段，讓旅程在吃喝之間，多一段舒服又好拍的停留。

地址：苗栗縣通霄鎮虎頭山公園

苗栗一日遊｜通霄郵局煎餃

通霄郵局煎餃：在地人才知道的路邊銅板小吃，4元現包現煎超解饞

苗栗通霄的下午場，有一個很多在地人默默會去報到的小吃點——通霄郵局前煎餃。它不是觀光客會特地查到的那種名店，但只要接近開攤時間，路過就會聞到那股「現煎麵皮＋油香」的味道，讓人很難不被吸過去看一眼，這間煎餃最大特色就是現包現煎，而且一顆只要4元，完全是銅板價的快樂，煎餃口味很單純，只有韭菜口味，但也正因為只做一種，節奏很穩、味道很一致。外皮煎到酥酥脆脆，裡面是滿滿的韭菜餡，熱騰騰咬下去會有很明顯的香氣衝出來；再加上店家自家的辣醬，整體更有記憶點，屬於那種「不一定要吃很飽，但一定會吃得很爽」的解饞小點心。

營業時間從下午 13:00 開始，一路賣到 18:30，很適合排在通霄散步、景點走完後當作補能量的小停靠點：不用等上菜、不用想太多，站在路邊吃幾顆就很滿足，通霄郵局煎餃的魅力就在它的樸實：一種口味、現包現煎、銅板價，卻能把「路邊小吃的幸福感」做到很到位，如果行程剛好走通霄，想在下午找個不花錢、又很有在地感的小點心，這攤會是很容易一吃就記住的選擇。

地址：苗栗縣通霄鎮中正路74號

電話：0919-675139

營業時間：週二週日13:00-18:00,週六13:00-17:00(週一公休)

苗栗一日遊｜苗栗抹茶山

苗栗抹茶山：來回不到一小時的通霄小秘境，草坡＋海景一次收

在苗栗通霄，有一座被暱稱為「抹茶山」的小山丘，正式名稱是塗崁頂山，海拔約 162 公尺。它之所以爆紅，是因為整片草坡在天氣好、綠意滿的時候，看起來就像抹茶冰淇淋一層層堆疊，療癒感很強，特色亮點是短程好走，但回報很大苗栗抹茶山屬於「輕鬆健行型」景點，路線短、坡度相對和緩，大多數人安排成通霄一日遊的中段或下午場都很剛好，登高後視野會直接打開，能俯瞰通霄海岸線，天氣清爽時看起來特別舒服。

苗栗抹茶山最迷人的點，是它把「超輕鬆的路線」和「超開闊的風景」放在同一個畫面裡，不需要花一整天，也不用拼命爬，就能收下草坡、芒草與海線視野，對通霄行程來說，它很適合當作「吃完小吃後的戶外消化站」，走完再回市區接晚餐，節奏剛剛好。

地址：苗栗縣通霄鎮 (建議導航至苗栗通霄鎮新埔里附近的「愛心公路」或嶺頂福德祠，沿著台1線（秋茂園北上路段）右轉後約5公里產業道路即可抵達入口)

苗栗一日遊｜通霄日落大道觀景台

通霄日落大道觀景台：台61線最浪漫的「落日入海」限定風景

通霄日落大道指的是台61線的「通霄新埔聯絡道」一段筆直下坡路，短短約 500多公尺，卻因為道路角度剛好對上太陽移動軌跡，在每年 5–7月的黃昏特別容易出現「懸日」與「夕陽落海」畫面，被不少人視為西濱最經典的夕陽取景點之一，過去為了拍到最正的縱軸構圖，常出現違規停車、穿越車道等風險；因此苗栗縣府也推動「日落大道休憩園區／觀景台」等設施，讓民眾可以在更安全的場域停留與拍攝，近年也陸續有休憩站啟用、觀景台維修後重新開放的消息。

通霄日落大道觀景台最迷人的地方，是它把「西濱公路」拍成了浪漫電影感——不用爬山、不用走遠，只要抓對季節與時間，就有機會遇到那幾分鐘的金色奇蹟，對通霄一日遊來說，這裡很適合當作傍晚壓軸，白天吃在地小吃、走步道看海線，最後用一場落日把整天收得很漂亮。

地址：苗栗縣通霄鎮新埔里、357

苗栗一日遊行程表

通霄私藏路線大公開！

苗栗一日遊常見問題

通霄仁愛米糕店必點是什麼？

通霄仁愛米糕店最推薦招牌筒仔米糕，米飯蒸得柔軟綿密，搭配特製醬汁很有辨識度；常見搭配是再點一碗湯品（例如四神湯），很適合當通霄一日遊的早餐開局。

苗栗虎頭山步道要走多久？能看到海嗎？

虎頭山步道屬於短程散步路線，通常不到半小時就能走到視野較開闊的位置；天氣好時可以看到通霄海岸線，適合當作「吃完早餐後的輕量活動」。

苗栗抹茶山什麼季節最好看？

夏天草坡較翠綠，視覺上最有「抹茶感」；秋季可看芒草景；冬天草色可能較不明顯，但海線視野與風車景仍然值得走一趟，建議選天氣清爽的日子。

