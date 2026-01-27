苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程就能接上，節奏順到像有人幫你排好路線，中間那段登高路線雖然讓腿有點酸，但一抬頭看到海線風景加風車的畫面，真的會忍不住停下來多看幾眼——最後再用一頓超在地的晚餐收尾，會讓人默默覺得：苗栗其實不是無聊，是你還沒用對方式玩。
苗栗一日遊｜通霄仁愛米糕店
通霄仁愛米糕店：通霄在地人早餐名店，筒仔米糕＋四神湯銅板價就能吃飽
苗栗通霄的早晨，最不缺的就是這間店的排隊人潮。通霄仁愛米糕店每天一開門，店裡就陸續湧入在地居民，用最熟悉的節奏點上一份米糕、再配一碗熱湯，簡單卻很有儀式感，店內以麵食與湯品為主，但最受推崇、也是許多人專程前來的單品，始終是招牌的筒仔米糕，也因此讓它成為通霄鎮上最受歡迎的米糕名店之一，蒸至熟透的米飯口感柔軟，米糕表層再鋪上一圈肉末，出爐後會淋上店家特製、辨識度極高的粉紅色調醬汁，吃法上不管是先拌勻讓醬香均勻裹住米飯，或是一口醬汁一口米飯慢慢品嚐，都能吃出不同層次，也成就這道「看似樸素、卻會讓人想再回來」的在地味。
除了米糕，店內也很推薦加點一碗四神湯。四神湯用料實在、份量充足，搭配米糕一起享用，成為不少人心中的「通霄早餐標配」，以銅板價就能吃得飽足，也讓這組合成為通霄小吃中極具代表性的搭配之一，並奠定通霄仁愛米糕在當地美食名單中的地位。通霄仁愛米糕店以「筒仔米糕＋四神湯」建立出穩定且高辨識度的在地早餐組合，口感柔軟的米糕搭配特製醬汁，是許多人從小吃到大的熟悉味道，若行程安排在通霄，想用一頓簡單卻道地的小吃開場，這間店會是很容易讓人留下好印象的一站。
地址：苗栗縣通霄鎮光復路2號
電話：03-7760670
營業時間：8:00-13:00(週日公休)
苗栗一日遊｜通霄神社
通霄神社：半小時就能收進海岸線的日式氛圍散步點
通霄神社位在虎頭山公園半山腰、海拔不到 100 公尺，興建於 1937 年，並在 2002 年 11 月被登錄為苗栗縣歷史建築，它是通霄最著名的歷史古蹟之一，也屬於台灣少數仍能感受到「日式神社場域感」的遺跡，雖然現存的主殿、幣殿多已拆毀，僅留下基台，但周邊仍保有相對完整的環境輪廓，走進來依然能感受到當年的神社氛圍。
虎頭山步道
通霄神社的魅力，在於它不需要安排很長的時間，就能快速切換旅途的氣氛，紅磚與神社元素交錯，形成很有辨識度的畫面感，如果想把這段行程的爽度再加一層，旁邊直接接上虎頭山步道就對了——路線短、節奏輕鬆，不到半小時就能把海岸線視野一路打開，走到開闊處時，整片風景會讓人瞬間安靜下來。
對通霄來說，通霄神社與虎頭山步道就像一段「不用很累、卻很有回報」的散步旅程，先用日式場景把情緒拉進來，再用海岸線把視野打開，走完會發現，這裡最迷人的不是景點多大，而是節奏剛剛好——很適合把它放進通霄一日遊的中段，讓旅程在吃喝之間，多一段舒服又好拍的停留。
地址：苗栗縣通霄鎮虎頭山公園
苗栗一日遊｜通霄郵局煎餃
通霄郵局煎餃：在地人才知道的路邊銅板小吃，4元現包現煎超解饞
苗栗通霄的下午場，有一個很多在地人默默會去報到的小吃點——通霄郵局前煎餃。它不是觀光客會特地查到的那種名店，但只要接近開攤時間，路過就會聞到那股「現煎麵皮＋油香」的味道，讓人很難不被吸過去看一眼，這間煎餃最大特色就是現包現煎，而且一顆只要4元，完全是銅板價的快樂，煎餃口味很單純，只有韭菜口味，但也正因為只做一種，節奏很穩、味道很一致。外皮煎到酥酥脆脆，裡面是滿滿的韭菜餡，熱騰騰咬下去會有很明顯的香氣衝出來；再加上店家自家的辣醬，整體更有記憶點，屬於那種「不一定要吃很飽，但一定會吃得很爽」的解饞小點心。
營業時間從下午 13:00 開始，一路賣到 18:30，很適合排在通霄散步、景點走完後當作補能量的小停靠點：不用等上菜、不用想太多，站在路邊吃幾顆就很滿足，通霄郵局煎餃的魅力就在它的樸實：一種口味、現包現煎、銅板價，卻能把「路邊小吃的幸福感」做到很到位，如果行程剛好走通霄，想在下午找個不花錢、又很有在地感的小點心，這攤會是很容易一吃就記住的選擇。
地址：苗栗縣通霄鎮中正路74號
電話：0919-675139
營業時間：週二週日13:00-18:00,週六13:00-17:00(週一公休)
苗栗一日遊｜苗栗抹茶山
苗栗抹茶山：來回不到一小時的通霄小秘境，草坡＋海景一次收
在苗栗通霄，有一座被暱稱為「抹茶山」的小山丘，正式名稱是塗崁頂山，海拔約 162 公尺。它之所以爆紅，是因為整片草坡在天氣好、綠意滿的時候，看起來就像抹茶冰淇淋一層層堆疊，療癒感很強，特色亮點是短程好走，但回報很大苗栗抹茶山屬於「輕鬆健行型」景點，路線短、坡度相對和緩，大多數人安排成通霄一日遊的中段或下午場都很剛好，登高後視野會直接打開，能俯瞰通霄海岸線，天氣清爽時看起來特別舒服。
苗栗抹茶山最迷人的點，是它把「超輕鬆的路線」和「超開闊的風景」放在同一個畫面裡，不需要花一整天，也不用拼命爬，就能收下草坡、芒草與海線視野，對通霄行程來說，它很適合當作「吃完小吃後的戶外消化站」，走完再回市區接晚餐，節奏剛剛好。
地址：苗栗縣通霄鎮
(建議導航至苗栗通霄鎮新埔里附近的「愛心公路」或嶺頂福德祠，沿著台1線（秋茂園北上路段）右轉後約5公里產業道路即可抵達入口)
苗栗一日遊｜通霄日落大道觀景台
通霄日落大道觀景台：台61線最浪漫的「落日入海」限定風景
通霄日落大道指的是台61線的「通霄新埔聯絡道」一段筆直下坡路，短短約 500多公尺，卻因為道路角度剛好對上太陽移動軌跡，在每年 5–7月的黃昏特別容易出現「懸日」與「夕陽落海」畫面，被不少人視為西濱最經典的夕陽取景點之一，過去為了拍到最正的縱軸構圖，常出現違規停車、穿越車道等風險；因此苗栗縣府也推動「日落大道休憩園區／觀景台」等設施，讓民眾可以在更安全的場域停留與拍攝，近年也陸續有休憩站啟用、觀景台維修後重新開放的消息。
通霄日落大道觀景台最迷人的地方，是它把「西濱公路」拍成了浪漫電影感——不用爬山、不用走遠，只要抓對季節與時間，就有機會遇到那幾分鐘的金色奇蹟，對通霄一日遊來說，這裡很適合當作傍晚壓軸，白天吃在地小吃、走步道看海線，最後用一場落日把整天收得很漂亮。
地址：苗栗縣通霄鎮新埔里、357
苗栗一日遊行程表
通霄私藏路線大公開！
苗栗一日遊常見問題
通霄仁愛米糕店必點是什麼？
通霄仁愛米糕店最推薦招牌筒仔米糕，米飯蒸得柔軟綿密，搭配特製醬汁很有辨識度；常見搭配是再點一碗湯品（例如四神湯），很適合當通霄一日遊的早餐開局。
苗栗虎頭山步道要走多久？能看到海嗎？
虎頭山步道屬於短程散步路線，通常不到半小時就能走到視野較開闊的位置；天氣好時可以看到通霄海岸線，適合當作「吃完早餐後的輕量活動」。
苗栗抹茶山什麼季節最好看？
夏天草坡較翠綠，視覺上最有「抹茶感」；秋季可看芒草景；冬天草色可能較不明顯，但海線視野與風車景仍然值得走一趟，建議選天氣清爽的日子。
其他人也在看
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 628則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 10則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 434則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 86則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導現行新台幣紙鈔除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓非政治人物外，壹百圓及貳百圓則分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。民視 ・ 3 小時前 ・ 116則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 236則留言