苗栗 明德水庫海棠島停業半年 建引水道

苗栗縣明德水庫海棠島水域休憩中心，面臨冬季枯水期水位降低問題，影響水上活動。（謝明俊攝）

苗栗縣政府積極推動強化頭屋鄉明德水庫旅遊資源，並引進民間業者建置水陸空休憩設施，其中在海棠島設置水域休憩中心，面臨冬季枯水期水位降低問題，嚴重影響水上活動，縣府與農水署苗栗管理處研議後，決定建置引水管道，來補充海棠島水域水量，以提供水域休憩中心正常運作，因此，海棠島水域休憩中心業者決定停業半年，待6月引水工程完成後恢復營業。

苗栗縣政府從112年參與交通部觀光署競爭型計畫評選，獲中央核定計畫經費2億440萬元，包括硬體建置「海棠島水陸域設施建構工程」案，建置水上浮台、觀景平台、簡易沖洗區、水域活動資訊牆、景觀高燈、汙水處理設備等，並透過促進民間參與公共建設法，移轉（OT）予民間業者經營水上休憩活動，如立槳、水上自行車等。

海棠島水域休憩中心自去年6月開始營運，獲得不少愛好水上活動民眾肯定，但由於時序進入冬季枯水期，苗栗縣近半年來缺乏有效雨量補充明德水庫蓄水，目前蓄水量已降至58％，水位降至57公尺，海棠島水域岸邊部分已露出水面，水量不足勢將影響水上活動。

苗栗縣政府縣務會議月前提案討論，由縣府與農水署苗栗管理處研商，將建置新的引水暗管，自明德水庫上游水源區引水入水庫，來補充蓄水量。業者考量冬季原本就是水上活動的淡季，決定停業半年，待引水工程完成後，預估6月可望恢復營業。