苗栗｜星巴克 獨棟穀倉隱身稻田中，隨風搖曳稻香佐咖啡是日常

星巴克真的很會找點（全世界都知道），但沒想到竟然會有這麼一個星巴克置身於稻田中－星巴克 starbuckst －Yuanli 苑裡稻香門市，大片落地窗前面有一片稻田隨風搖動有如波浪，稻穗起起伏伏，稻米已垂墜狀態即將豐收！

星巴克 苑裡稻香門市

地址：苗栗縣苑裡鎮山柑105之2號

電話：037-745448

營業時間：早上7:00至晚上9:00

紅色磚瓦穀倉－星巴克稻香門市

這家門市就坐落於稻田之間周邊綿延著一塊塊的稻田，有點偏僻，但生意依然很好！店門口為數不多停車格，側邊剛好有稻田收割就鋪上板子就變成停車場，遇上藍天與綠色稻穗閃閃，朋友大呼太開心了，我們到達時間大約11點左右店內人潮還不算多（平常日）

廣告 廣告

有室內座位區也有戶外雅座空間，自己選位子吧！

走進星巴克想喝點什麼都可以，可以樸實也有可浮誇有鹹食也有甜點，櫥窗裡的甜點，鹹食不少。

戶外雅座我就拍張照片。淺淺的藍色遠挑著遠方的美景，如果不是當天太陽強烈，窩在外面應該也是蠻舒服的。

咖啡那堤×千層蛋糕

我們點了兩杯那堤（拿鐵）請店員給了外帶杯與內用杯，拿鐵咖啡標準款不甜膩與奶香交織著，而原味千層蛋糕還蠻細膩的，也不會讓你覺得太過甜膩。兩個人共享剛剛好。

如果剛好跑來苗栗苑裡（或是跑大甲）可以把這個景點加入，趁現在還有綠油油的稻穗是最美的狀態！





相關連結

星巴克稻香門市

台中美食搜 PAPA女王

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！