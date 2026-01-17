苗栗 柴油車防空汙補助 延至117年底

苗栗縣有逾3203輛一至四期大型柴油車，環保局配合環境部，將燃油控制系統調修補助政策延長至117年底，近5年來已協助784輛完成改善，每年可減少PM2.5排放約65.6公噸，是地方空氣品質改善的重要支點。

為持續改善一至四期老舊大型柴油車排放，環境部修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」，延長補助至民國117年12月31日，並採逐年調降補助金額，鼓勵車主及早申請，提升改善成效。

環保局表示，中央延續補助政策，有助降低車主維修負擔，也可減少黑煙排放，改善空氣品質，達成汙染減量目標。全縣柴油車約2萬3600輛，其中一至四期大型柴油車有3203輛。近5年已有784輛老舊柴油車完成燃油控制系統調修並申請補助，其中仍在使用的約633輛，占原有數量約2成，另有近2成車輛改善後汰舊退場。

環保局表示，補助逐年調降可能影響車主申請意願，將持續宣導並配合路邊攔檢與空氣品質維護區管理，促使老舊車輛及早改善或汰舊。縣內目前有4家環境部認證大型柴油車調修廠，每家平均負擔約605輛車，量能足夠，申請補助不限設籍，全國共有146家認證廠供車主選擇。