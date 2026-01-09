苗栗「機車扛大圓桌」還闖紅燈！網看傻：還有甚麼台灣人載不了的

記者陳佳鈴／苗栗報導

苗栗街頭驚現「最強貨車」？近日有民眾在社群平台PO出一段令人瞠目結舌的違規影像，一名機車騎士不僅將體積龐大的「辦桌大圓桌」直接拎在機車後座，甚至在視線嚴重受阻的情況下，大膽闖紅燈左轉，行徑猶如馬路特技，讓後方駕駛冷汗直流。苗栗警分局網路巡邏發現後，已鎖定車號，將依多項違規行為從重開罰。

影片中，該名騎士的坐騎幾乎被大圓桌「淹沒」，圓桌寬度遠超機車車身，嚴重影響騎士的操控與周遭車輛的安全距離。更離譜的是，騎士行經路口時，完全無視紅燈號誌，直接來個「大圓桌左轉」，無視周邊路權的行徑不僅違法，更極具危險性。網友紛紛留言酸爆：「這是在運送開桌地點嗎？」、「高手在民間，失手在醫院」、「圓桌武士出巡？」

苗栗警分局表示，經檢視影像，該騎士行為已觸犯多項《道路交通管理處罰條例》。首先，針對「闖紅燈左轉」部分，最高可處5,400元罰鍰；而針對「附載物品未依規定」部分，則可處300元以上、600元以下罰鍰。警方指出，雖然目前尚未接獲民眾正式檢舉，但已主動介入調查，後續將通知車主到案說明並依法告發。

