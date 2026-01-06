苗栗 櫻花鉤吻鮭1.6萬尾 史上第三高

雪霸國家公園管理處持續監測台灣櫻花鉤吻鮭野生族群數量，去年統計約有1萬6020尾，是歷史第3高，雪管處並於去年9月間首次運用直升機吊掛護送魚苗至司界蘭溪上游放流，使魚苗能快速安全抵達棲地，增加成活率。另為整合研究成果與擴大環境教育推廣，雪管處目前正籌畫設置「國寶魚生態體驗教室」，預計今年動工。

雪管處說，去年持續強化放流策略與跨域保育合作，在七家灣溪下游及司界蘭溪上游辦理放流作業，9月更首次運用直升機吊掛護送魚苗至司界蘭溪上游放流，建立高山溪流放流作業更具效率的操作模式。司界蘭溪上游的棲地放流，也完成七家灣溪流域與合歡溪流域等櫻花鉤吻鮭歷史流域棲地放流工作最後一塊拼圖。

雪管處進一步表示，除了進行台灣櫻花鉤吻鮭保育復育外，去年也委請水利、溪流生態、水生昆蟲、碳匯等多位不同領域專家，調查研究七家灣溪流域整體生態功能，也持續檢視過去回收約8.1公頃武陵廢耕地植樹造林後，近20年來對七家灣溪水文條件、棲地穩定及櫻花鉤吻鮭族群所帶來的正面效益，做為未來推動生態復育與氣候調適相關工作的科學基礎。

雪管處指出，為進一步整合研究成果與擴大環境教育推廣，雪管處目前正籌畫設置「國寶魚生態體驗教室」，預計於今年動工，完工後將結合現有生態中心及種原庫，成為櫻花鉤吻鮭保育、教育與展示的重要場域，系統性的完整呈現國寶魚生態特性與復育歷程，透過環境教育深化民眾對國寶魚保育工作的理解與體驗。