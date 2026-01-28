苗栗 民間不續約 信德國小7月回歸縣立

苗栗縣頭份市信德國小原由台灣光罩基金會以公辦民營方式經營，但因董事長吳國精去年辭世，基金會後人不再續約，苗栗縣政府將於今年7月合約期滿後改回縣立國小。縣長鍾東錦與教育處長葉芯慧表示，將評估維持特色或特殊教育，若學生不足，不排除併入斗坪國小。

曾以森林小學特色聞名的頭份市信德國小，因112年7月與台灣光罩基金會合作的公辦民營合約，將於今年7月31日期滿不再續約，縣府決定收回校務，改回縣立國小。日前在縣務會議中討論，教育處長葉芯慧表示，有機會讓信德國小繼續維持特殊教育走向，鍾東錦表示贊同，但如果無法走特殊教育路線，學生數又不足時，可考慮與斗坪國小併校。

信德國小原由台灣光罩基金會經營，但因董事長吳國精去年辭世，家族決定不再續約，校務將於7月回歸縣立體制。教育處表示，回歸後將提供過渡期及配套措施，確保學生與教學不中斷。課程將依十二年國教綱要辦理，原特色課程如森林教育、攀樹、里山茶香及地方文化等，融入「綜合活動」及「體育與健康」（3至6年級），確保教學順利銜接，維持教育品質與學生學習連續性。

教育處表示，若全校學生數（不含幼兒園）低於30人，將依「苗栗縣縣立國民中小學變更或停辦作業辦法」，啟動合併或停辦專案評估。師資與資源方面，教育處表示，公辦民營期間師資依法編制，未來若持續特色或特殊教育發展，且仍維持公辦民營模式並獲企業支持，縣府相關資源將維持現行作法。

校長黃文昭表示，目前全校學生約180人，其中國小部約160人、幼兒園約20人，近10年來人數穩定成長，與他到任初期約140餘人相比略有增加。合約期滿後師資配置原則不變，課程將微調以配合實驗教育計畫結束，維持教學理念與培育方向。