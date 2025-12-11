苗栗一氧化碳中毒！見室友昏倒打119求救 5大學生高壓氧治療脫險

苗栗驚傳5大學生一氧化碳中毒，經高壓氧治療後都脫離險境。（圖：大千醫院提供）

苗栗市今天（11日）凌晨發生一氧化碳中毒事件，5名同租一層樓的大學生出現頭昏症狀，其中3人一度昏迷。經送醫院高壓氧治療後，5人都已脫離險境，初步了解禍首應該是瓦斯熱水器釀禍。

苗栗縣消防局指出，這起事件發生於今天凌晨4點多，5名大學生在租屋處，其中1名男學生的房間沒有對外開窗，被室友發現昏倒在房間內；另外4名學生，2人因頭暈而昏倒，2人則感頭暈，才緊急打119求救。5名學生被送往大千綜合醫院，急診診斷為一氧化碳中毒，經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。

大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，5名大學生合租一層樓同住，其中2人的房間因較靠近瓦斯熱水器的位置，都先出現頭暈及短暫昏倒的現象，學生也意識可能是一氧化碳中毒，因此通知其他同住室友，並發現其中一位學生昏倒在房間中，便立刻連絡救護車送到醫院急診救治。

蔡建宗醫師表示，一氧化碳是一種無色、無味的氣體，且比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡，若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。

蔡建宗也特別提醒，學生求學在外租屋時，一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。為避免發生一氧化碳中毒的意外，切記熱水器不適合放在加蓋的陽台或室內，且避免在陽台加裝門窗及晾曬大量衣物；若是安裝室內型熱水器，必須裝設排氣管；使用熱水器時須注意室內空氣流通無虞，不因天冷或下雨就關閉窗戶。（彭清仁報導）