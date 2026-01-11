苗栗「泰安第一湯」出事了 溫泉池驚傳泡湯溺斃
即時中心／廖予瑄報導
苗栗「泰安第一湯」出事！近期因氣溫驟降，不少人都會選擇去泡湯來溫暖身體。但今（11）日卻傳出，一名72歲李姓男子與家人前往「警光山莊」泡湯時，不明原因，不幸溺水；經搶救後仍宣告不治。後續將報請苗栗地檢署進行相驗。
警方表示，李翁今日下午與家人前往「警光山莊」的大眾池泡湯；不料，他卻在泡湯時，不明原因溺水，現場民眾發現後，也立刻報警求助。
警消迅速到場對李男實施急救。（圖／民視新聞翻攝）
警消獲報後迅速到場對李男實施急救，並將患者送往醫院急救；然而，經院方全力搶救後，李男仍在下午2時22分宣告不治。警方指出，後續的相關筆錄及證卷製作完成後，將報請苗栗地方檢察署進行相驗。
民眾泡湯前務必留意自身情況。（圖／民視新聞翻攝）
苗栗大湖警分局最後也呼籲，民眾從事泡湯、戲水等活動時，務必留意自身身體狀況；如發現身體不適，應立即停止活動並向現場人員或撥打119求助，以確保自身及他人生命安全。
原文出處：快新聞／苗栗「泰安第一湯」出事了 溫泉池驚傳泡湯溺斃
