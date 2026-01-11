苗栗「泰安第一湯」出事了！73歲翁泡湯溺水 送醫搶救不治

【緯來新聞網】近日冷空氣來襲，全台各地低溫破紀錄，許多人會趁這時候去泡湯。不料，擁有百年歷史，號稱「泰安第一湯」的苗栗泰安警光山莊，今（11日）下午傳出意外，一名73歲老翁溺水，現場民眾發現後立刻將其救起，並送醫急救，但最後仍宣告不治，不排除身體因素，詳細死因有待檢方相驗釐清。

一名老翁到苗栗泰安警光山莊泡湯，卻溺斃身亡。（圖／警方提供）

事故發生在今天下午1時26分，李姓老翁和妻子、兒子前往警光山莊大眾池泡湯，期間因不明原因溺水，經現場民眾發現後將人救起，警光山莊主任也立刻通報119請求協助。



泰安消防分隊獲報後迅速到場，並將老翁送往醫院急救，只是最後仍搶救無效，在下午2時22分宣告不治，後續待相關筆錄及證卷製作完成後，將報請苗栗地方檢察署進行相驗。



大湖警分局呼籲，民眾從事泡湯、戲水等活動時，務必留意自身身體狀況；如發現身體不適，應立即停止活動並向現場人員或撥打119求助，以確保自身及他人生命安全。



據了解，泰安溫泉歷史悠久，在日治時代就非常出名，由於位在泰安溫泉源頭，有「泰安第一湯」美稱，弱鹼性的碳酸溫泉還有美人湯之稱，吸引許多警職人員和其他協助警政業務的人員前往泡湯，此外大眾池也對外開放給一般民眾，每當冬天寒流來時，總會吸引許多人上山泡湯。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

罹患胰臟癌挺過12次化療 知名作家小彤完成生命清單

陳楚河「最慘反派」遭狂搧巴掌 喊：我媽都沒這樣打我