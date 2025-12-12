苗栗「淫媒家族」兒赴泰「選妃」 父經營色情王國月入百萬

苗栗警方破獲「淫媒家族」，66歲江姓男子與子女分工利用新南向免簽制度漏洞，採「一條龍」模式招募泰籍女子來台從事陪酒與性交易。警方當場查獲15名泰女，全案依《組織犯罪條例》、妨害風化罪等罪嫌移送法辦。

66歲江姓男子經營一條龍色情產業鏈，警方當場查獲15名泰女。（圖／警方提供）

苗栗警分局接獲檢舉後，聯合外事科及移民署桃園專勤隊組成專案小組，在檢察官楊岳都指揮下展開調查。經數月蒐證並取得搜索票後，於苗栗市執行攻堅行動。

警方調查發現，該集團由江姓男子（66歲）成立娛樂傳播公司作為掩護，以家族成員共同經營的色情產業鏈。江嫌兒子的泰籍女友負責透過臉書等社群平台發布招募訊息，鎖定涉世未深的泰國年輕女子；江嫌兒子更親自飛往泰國當地進行「選妃」，篩選合適人選；江嫌女兒則負責代購機票並安排入境流程。

廣告 廣告

LINE社群發布花名冊，供尋芳客按圖挑選消費。（圖／警方提供）

這些泰籍女子以免簽證方式來台觀光15天，入境後立即由江嫌指派的專車接送至住處集中管理。江嫌平時親自前往苗栗市各視聽伴唱場所發送名片招攬生意，並經營LINE社群發布花名冊，內含泰籍女子照片供尋芳客按圖挑選消費。

這些泰籍女子被安排在KTV從事坐檯陪酒工作，江嫌從中抽取佣金。警方指出，江嫌進一步鼓吹、誘使缺錢的泰籍女子從事性交易以賺取更高額不法暴利，估計該集團每月不法獲利可達近百萬元。

泰籍女子以免簽證方式來台觀光15天，入境後立即由江嫌指派的專車接送至住處集中管理。（圖／警方提供）

此次查緝行動共查獲15名從事色情工作的泰籍女子，並起獲疑似不法所得逾20萬元、監視器主機、喪屍菸彈80餘顆及作案用手機數支等證物。江嫌與其子女共3人訊後依違反《刑法》妨害風化罪、《組織犯罪條例》及《就業服務法》等罪嫌移送台灣苗栗地方檢察署偵辦，非法入境從事不法工作的泰籍女子則移送移民署後續收容及遣返。

苗栗警分局表示，免簽制度原本立意在促進國際交流，卻遭不法集團利用來牟取暴利、剝削外籍女子。警方將持續與移民署密切合作，強化跨境犯罪查緝力度，並呼籲業者切勿涉及媒介色情行為。

警方查獲不法所得逾20萬元、監視器主機、喪屍菸彈80餘顆及作案用手機數支等證物。（圖／警方提供）

延伸閱讀

MLB/教士終結者轉戰改當勇士 簽3年約1%薪水捐出做善事

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌

WBC/西語老師不想打 多明尼加少一門重砲