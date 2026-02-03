苗栗（火旁）龍 敲定2月25日至3月5日熱鬧登場

苗栗（火旁）龍今年邁入第28年，已成客家文化代表。（圖：市公所提供）

苗栗市公所今天（3日）舉辦「2026苗栗（火旁）龍系列活動」記者會，苗栗市各社區祥龍齊聚、氣勢磅礴，也正式宣告年度（火旁）龍盛事啟動。市公所表示，今年適逢馬年，以「吉馬接（火旁）」為主題，象徵在（火旁）龍文化薪火相傳之際，由吉馬接棒延續祝福與希望，祈求新的一年平安順遂、好運不間斷。

苗栗市（火旁）龍活動，將於2月25日在玉清宮登場。（圖：市公所提供）

苗栗縣副縣長邱俐俐致詞表示，苗栗（火旁）龍是全國極具代表性的客家民俗文化，不僅承載地方信仰，更凝聚社區情感與世代記憶，感謝市公所與各界長年用心推動，讓傳統文化持續在苗栗扎根、發光。

苗栗市長余文忠指出，苗栗（火旁）龍活動今年邁入第28年，是苗栗客家文化中極具代表性的年節民俗，象徵驅邪納吉、迎福避凶。從糊龍到舞龍的過程，不僅能強健體魄，更凝聚社區情感、促進世代交流。回顧過去一年，世界各地歷經動盪與挑戰，期盼藉由（火旁）龍儀式中震天鞭炮聲，將不安與晦氣一併驅散，迎向2026年平安順遂、吉祥如意。

今年是市公所邀請社區共同參與糊龍的第二年，社區向心力持續提升。長者透過舞龍活動活絡筋骨、促進健康，充分展現（火旁）龍文化「動中有力、聚中有情」的精神。現場擺放各社區精心製作的九尾龍，其中上苗里周文正里長與苗栗在地糊龍師張勝傑師傅，攜手打造象徵五福臨門的五行龍，傳說能為人們帶來好運與福氣，成為現場亮點。

「2026苗栗（火旁）龍系列活動」將於2月25日在苗栗玉清宮舉辦「祥龍點睛」、「神龍祈福」及「貓裏客家龍競技」；2月27日於苗栗經國路河濱公園舉辦「（火旁）龍踩街嘉年華」；2月28日同樣於經國路河濱公園登場「（火旁）龍之夜」；3月5日在苗栗西山聖帝廟舉辦「化龍返天」儀式。其中「（火旁）龍踩街嘉年華」與「（火旁）龍之夜」為年度重點活動，結合傳統民俗、表演藝術與節慶氛圍，深受在地民眾與遊客期待。（彭清仁報導）