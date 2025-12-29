苗栗 熊出沒 林保署設告示、提供熊鈴

觀霧國家森林遊樂區是台灣黑熊潛在棲地之一，林保署新竹分署及雪霸國家公園管理處考量大鹿林道東線為攀登大霸尖山必經道路，為強化山友安全並預防人熊衝突，新竹分署近期於大鹿林道東線15k休息點與19k馬達拉溪登山口各設置1座「注意熊出沒」告示牌，並提供熊鈴供遊客使用，提醒入山遊客提高警覺，降低人熊相遇風險。

新竹分署表示，注意熊出沒告示牌外觀以大霸尖山意象為視覺主軸，並掛置大型熊鈴，兼具強化警示及保育宣導效果。牌面除介紹台灣黑熊活動痕跡外，也提醒民眾在山區活動應提高警覺，妥善收存食物及廚餘，避免吸引黑熊靠近。告示牌下方為熊鈴掛置箱，提供山友借用與歸還，山友在攀登大小霸前，可於15k休息點或19k登山口取用，下山後歸還原放置箱即可。熊鈴的佩戴可讓山友在行進間製造聲響，以降低遭遇黑熊的可能性。

為確保到觀霧國家森林遊樂區休閒遊憩的民眾及現場工作人員安全，有效降低人熊衝突風險，新竹分署已啟動多項防治與管理措施。在「吸引源管理」方面，觀霧露營區及住宿區加強食物、廚餘與垃圾管理，冰箱加裝鎖扣；觀霧山莊亦落實食材及廚餘管控；垃圾桶每日定時清運，避免成為黑熊覓食誘因，並要求施工單位不得任意棄置便當或垃圾。

在「宣導」方面，新竹分署觀霧國家森林遊樂區、雪霸國家公園管理處大霸尖山登山服務站均放置人熊相遇宣導摺頁，由志工及現場人員向遊客說明山區活動安全重點，協助民眾快速了解台灣黑熊及正確因應措施，同時於黑熊潛在棲地巡查自動相機及執行野外巡視時，一律配備防熊噴霧與熊鈴，並落實至少2人同行原則。