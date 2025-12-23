苗栗 老將回鍋新人搶 第3選區激戰

苗栗縣議員第3選區本屆5席議員中3藍2綠。由於現任議員陳品安轉戰縣長，張顧礫傳將參選苑裡鎮長，現任議員徐永煌、周玉滿及民進黨翁杰均表態尋求連任。無黨籍苑裡代表郭汶沂將參選，綠營則由杜文卿表態投入。地方盛傳前議員劉寶鈴可能加入戰局，但本人尚未鬆口。

苗栗縣第3選區包括通霄鎮與苑裡鎮，總人口約7.6萬人，本屆應選5席議員，其中泛藍及無黨籍系統占3席，綠營占2席，包括1席婦女保障名額。本屆泛藍系統議員為徐永煌與張顧礫，綠營則是民進黨籍陳品安與翁杰，另有無黨籍周玉滿。

廣告 廣告

隨著陳品安轉戰縣長、張顧礫傳將參選苑裡鎮長，釋出兩席空缺，選情升溫。陳品安上屆取得6660票、張顧礫7952票，各自擁有穩定票源，主要分布於通霄與苑裡鎮，空缺席次因此備受關注。

現任議員徐永煌、周玉滿及民進黨翁杰均具長期地方服務經驗。徐永煌曾任通霄鎮長及鎮代會主席，地方能見度高；周玉滿活躍於義消、救難及社區團體，將挑戰8連霸；翁杰在地方事務及綠營選民中具有一定支持。

無黨籍現任苑裡鎮代表郭汶沂曾任立法院國會助理、竹南鎮公所機要祕書及第21、22屆苑裡鎮民代表，具完整地方行政與政治經驗。民進黨則由前立委、前苑裡鎮長杜文卿表態參選，回鍋參選對綠營選情具有明顯拉抬作用。憑藉2屆立法委員、2屆苑裡鎮長及長期擔任民進黨苗栗縣黨部主委的資歷與基層實力，杜文卿成為綠營整合票源的關鍵人物。

地方盛傳，曾任苑裡鎮第15屆鎮民代表、第17、18屆縣議員的劉寶玲可能加入戰局，若參選將增加選情競爭，但本人尚未鬆口。