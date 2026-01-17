苗栗「臺灣陶藝薪傳成就獎－李茂宗特展」

苗栗縣陶藝家李茂宗特展十七日在苗栗陶瓷博物館開幕，他的作品以「破土而出」為創作理念，被譽為「現代陶先鋒」。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

為表彰臺灣現代陶藝重要推手李茂宗大師於二０二四年榮獲由苗栗縣政府所頒發的「臺灣陶藝薪傳成就獎」，苗栗縣政府文化觀光局特別策劃「臺灣陶藝薪傳成就獎－李茂宗特展」，並於一月十七日日上午十時，在苗栗陶瓷博物館舉行開幕記者會，這項特展展自一月十七日起展出至三月八日止，歡迎民眾前往參觀。

李茂宗為苗栗出身的國際知名陶藝家，長年深耕陶藝創作與教育推廣，致力於推動臺灣陶藝由傳統工藝邁向當代藝術的發展。二０二四年，李茂宗老師榮獲由苗栗縣政府所頒發的「臺灣薪傳成就獎」，此一殊榮不僅是對他一生奉獻陶藝、深耕文化、立足家鄉的最高肯定，更象徵其藝術成就與精神價值在臺灣陶藝史上的重要地位。這份榮耀，不僅屬於李茂宗大師個人，也屬於苗栗，更屬於臺灣這片珍愛工藝、尊重創作的土地。

廣告 廣告

為感謝縣府與家鄉的肯定，李茂宗老師亦慷然捐贈三十件代表性作品，作為苗栗陶瓷博物館二樓之常設展典藏，讓其多年創作成果能長久留存於家鄉，成為苗栗陶藝文化的重要資產，也讓更多民眾得以持續親近與認識臺灣現代陶藝的發展脈絡。

這次特展以「現代陶先鋒」為主題，全面回顧李茂宗自早期至今的創作歷程，呈現其在陶藝形式、材料語彙與精神內涵上的開創性實踐。他的作品既保留柴燒、手捏、土胎等傳統技藝的溫度，也融入現代造型與觀念，展現陶藝作為當代藝術載體的無限可能。