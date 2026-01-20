苗栗「謎之生活圈」？ 房租超過均薪一半

租屋族發現，苗栗的房租落在1萬元到1萬8千元之間。（圖／資料畫面）





國旅沒起色，租屋也不便宜，有租屋族發現，苗栗的房租落在1萬元到1萬8千元之間，她不理解，生活機能比不上六都，為什麼可以這麼貴？

有網友發文分享，搬到苗栗租房子之後，發現這裡的房租超級高，根本是「謎之生活圈」。

她舉例，苗栗的平均薪資只有3萬出頭，但房租一個月竟高達1萬到1萬8，超過月薪一半。同坪數來看，比桃園非市區貴了2千到3千元，生活機能也沒有六都好，讓她直呼，難道自己落後時代太久了嗎？但也有許多人解答，其實是因為苗栗鄰近「科學園區」，供給少競爭小，因此房價才會這麼驚人。也有人覺得沒有這麼誇張，熟悉當地後，覺得苗栗的生活機能並不差。

