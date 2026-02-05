苗栗 議員第三選區 無黨勢力不容小覷

苗栗縣議員第三選區（通霄、苑裡）本屆5席議員3藍2綠，隨陳品安轉戰縣長、張顧礫傳出有意參選苑裡鎮長，將釋出2席空缺，現任議員均表態尋求連任，無黨籍苑裡代表郭汶沂與綠營前立委杜文卿已表態參選。地方盛傳現任苑裡鎮民代表王建鑫及苑裡心雕居負責人、前西平里長陳薈茗也可能參選，2人後續動向將牽動藍綠票源。

苗栗縣第三選區涵蓋通霄鎮與苑裡鎮，總人口約7.5萬人，本屆應選5席議員，其中泛藍及無黨籍占3席，綠營占2席，包括1席婦女保障名額。現任無黨籍議員徐永煌、周玉滿及民進黨籍翁杰均表態連任。

地方人士表示，隨著陳品安轉戰縣長、張顧礫傳將參選苑裡鎮長，將釋出2席空缺，若張轉戰鎮長，票源可能部分流向無黨籍郭汶沂與王建鑫，2人在111年鎮民代表選舉中實力接近，郭獲1504票，王拿下1432票。

無黨籍現任苑裡鎮民代表郭汶沂曾服役於國安特勤中心，有立院助理、公所機要及2屆鎮代資歷，被視為新生代戰將。綠營杜文卿則憑藉2屆立委、2屆鎮長及黨部主委背景回鍋，整合實力強勁。若陳薈茗加入選戰，恐分流綠營票源。

無黨籍現任苑裡鎮民代表王建鑫屢被勸進參選，他表示現階段仍以基層服務為重。王為政壇第3代，連任第21、22屆代表，並擔任立委陳超明地方祕書，家族三代深耕苑裡，祖父、父親皆任苑港里長，父親更連任13屆，長年活躍農、漁會與社區組織，基層實力穩固。

另位被點名的潛在人選陳薈茗，現為心雕居負責人，曾任西平里里長，曾參與苑裡反瘋車運動。她於103年首度參選里長即當選，107年角逐苑裡鎮長，獲得4938票，實力不容小覷。