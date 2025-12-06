苗栗 讓爺奶成為心中的寶 唱響後龍

蔡衍明愛心基金會主辦讓爺奶成為心中的寶公益演唱會，6日下午在苗栗縣後龍鎮南龍里活動中心熱鬧登場，吸引逾200名鄉親到場同樂。（呂麗甄攝）

蔡衍明愛心基金會主辦的《讓爺奶成為心中的寶》公益演唱會，6日下午在後龍鎮南龍里活動中心熱鬧登場，吸引超過200名鄉親到場。活動由主持人沈雅雯開場，先以〈蝴蝶飛〉炒熱全場氣氛，苗栗縣議會議長李文斌、縣長鍾東錦祕書陳秀枝，以及地方各界人士與鄉親們一同參與，現場氣氛溫馨熱絡。

蔡衍明愛心基金會主任周哲仁表示，基金會數10年來推廣孝道與志願服務兩大核心理念，源於蔡衍明董事長對孝親的重視，期望人人能在家孝敬父母、在外服務社會。基金會長期推動社區、學校、政府與民間合作，鼓勵青年擔任志工，課餘陪伴獨居老人與弱勢家庭，讓學生學會關懷並將愛心帶回家庭，增進與長輩互動，形成善的循環。

這場充滿愛與歡樂的演唱會，由多位資深藝人義務帶來多首膾炙人口的經典歌曲，陪伴現場鄉親度過一段美好的時光。孫賀率先演唱〈一樣的月光〉、〈空笑夢〉、〈昨夜星辰〉，隨後馮偉傑以〈警廣＋祝福〉、〈今仔日〉、〈在心裡從此永遠有個你（雨水我問你）〉接力獻唱，康雅嵐帶來〈再看我一眼〉、〈今夕是何夕〉、〈我是男子漢〉等熱情曲目，麗蓉演唱〈我只在乎你〉、〈成功一定是咱的〉、〈昨暝的雨〉，最後小辣椒以〈再會吧！心上人〉、〈願望〉、〈站在高崗上〉壓軸演出，為溫馨懷舊的演唱會畫下完美句點。