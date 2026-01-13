苗栗 賴香伶3／16上任第二副縣長

苗栗縣政府13日舉行今年第2次縣務會議，通過縣府組織自治條例，增設第二副縣長及副祕書長，將於3月16日生效。消防局等5個局將原「祕書」提升改成「主任祕書」，6個地政事務所、3個戶政事務所、長照中心及動保所等單位主管全提升為薦任七至八職等，將從2月1日生效。（謝明俊攝）

苗栗縣政府13日舉行今年第2次縣務會議，通過縣府組織自治條例，增設第二副縣長及副祕書長，將於3月16日生效，民眾黨政策會執行長賴香伶當天上任第二副縣長。另外消防局等5個局將原「祕書」提升改成「主任祕書」，6個地政事務所、3個戶政事務所、長照中心及動保所等單位主管全提升為薦任七至八職等，新通過組織修正案將從2月1日生效。

苗栗縣政府為應《地方制度法》第56條修正，「縣政府增置副縣長及副祕書長規定」，13日由人事處提案修正「苗栗縣政府組織自治條例部分條文暨編制表」，增置副縣長1名、副祕書長1名，增加「視察」及「高級社會工作師」職稱。增訂主管長期照護業務的處長職務，必要時得依「醫事人員人事條例」，由相當級別的相關醫事人員擔任。並增訂副祕書長請假代行規定，列入縣務會議組成對象。同時減列「社會工作師」3名，增置「高級社會工作師」，減列「管理師」1名，增置「分析師」1名，自115年3月16日生效。

考試院通過地方機關職務列等調整規畫案，縣市政府一級機關現列「薦任第八職等至第九職等」總核稿祕書或技正，改（增）置為同列等「主任祕書」職稱，技正列等由「薦任第七職等至第八職等」調整為「薦任第八職等至第九職等」，自115年2月1日起實施。苗栗縣政府共有消防局、環保局、稅務局、文觀局、衛生局5個局將「祕書」、「技正」調升為「主任祕書」。

另外，苗栗、竹南、頭份、通霄、銅鑼及大湖6個地政事務所，苗栗市、竹南鎮及頭份市3個戶政事務所主任，以及長照中心主任、動保所長全部調整為「薦任第七職等至第八職等」，自2月1日起實施。