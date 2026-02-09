苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「不義之財」

生活中心／李明融報導

去年11月全民普發一萬元現金，全台領錢話題持續延燒，開始有縣市陸續宣布「加碼發現金」，全鄉人口依統計共5645人的苗栗縣三灣鄉，近期臨時會提案並通過普發鄉民每人5000元，鄉公所將研擬相關自治條例後發放，三灣鄉代會主席邱騰森表示，財源為前鄉長温志強任內涉貪收賄，涉案廠商繳回公庫費用與公所要求涉案廠商返還款項共3000多萬。

苗栗「這一地」擬普發5000元！財源來自「前鄉長貪污、廠商繳庫罰金」

三灣鄉擬普發現金，財源來自前鄉長温志強貪汙所得。（圖／民視新聞）

三灣鄉長李運光解釋，此次普發5000元的提案已由代表會通過，鄉公所將依法配合辦理後續自治條例的研擬。李運光強調，這筆經費並非另編預算或動用建設經費，而是屬於既定收入的靈活運用。為了確保不影響未來向中央爭取補助時的自籌款比例，鄉公所將主動向苗栗縣政府及中央說明財源結構，保障鄉民權益。三灣鄉雖緊鄰人口密集的頭份市，但人口外移嚴重，目前全鄉人口為5645人。普發5000元總計約需2822.5萬元，邱騰森表示現有資金足以支應。預計在過年後召開臨時會或定期會審議通過自治條例後，即可正式發放。

温志強二審棄保潛逃，目前不知去向。（圖／翻攝自Google Maps）

前鄉長涉貪百案判刑400多年 棄保潛逃失蹤





這筆「意外之財」的背景引人注目。財源來自前鄉長温志強於2018年至2021年期間，涉入工程及人事收賄案件高達129件。苗栗地方法院於去年8月一審判處其每案2年至10年6個月不等刑期，合併刑期高達400多年。然而，温志強於二審期間未出庭並棄保潛逃，據悉已飛往香港，目前不知去向。

